SI pomoże w podjęciu decyzji biznesowych

Narzędzia bazujące na big data, sztucznej inteligencji czy uczeniu maszynowym są coraz chętniej wykorzystywane przez polskie firmy. Pozwalają na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku, ponieważ pomagają przewidywać zachowania rynkowe. Najnowsze technologie można wdrożyć w firmie m.in. za pomocą systemów ERP. To cyfrowa baza agregująca dane z różnych obszarów działalności firmy takich, jak finanse, księgowość czy obsługa klienta, która pozwala na szybką i sprawną digitalizację przedsiębiorstwa. W połączeniu z elastycznością chmury obliczeniowej ułatwia zarządzanie i podejmowanie strategicznych decyzji zwłaszcza w przemyśle i firmach produkcyjnych.

– Obecnie transformacja cyfrowa łączy w sobie szereg technologii, jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy big data. Połączenie wszystkich tych elementów odgrywa istotną rolę w takich branżach, jak produkcja przemysłowa czy dystrybucja. W prowadzeniu działalności firmy coraz częściej przewidują i wyprzedzają bieg zdarzeń, zamiast biernie czekać na ich rozwój – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Phil Lewis, wiceprezes Solution Consulting w regionie EMEA w Infor.

Niezależnie od branży czy wielkości firmy cyfrowa transformacja stała się już dla biznesu koniecznością. Odgrywa istotną rolę zwłaszcza w takich branżach jak produkcja przemysłowa czy dystrybucja. Wykorzystanie nowych technologii umożliwia firmom tworzenie nowych modeli biznesowych, pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby klientów i warunkuje ich pozycję rynkową. Według firmy doradczej IDC („Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide”) na całym świecie firmy dokonują już znaczących inwestycji w technologie i usługi, które umożliwiają cyfrową transformację ich organizacji i modeli biznesowych. W tym roku globalne wydatki na ten cel mają sięgnąć 1,18 bln dol., co w porównaniu z poprzednim oznacza prawie 18-proc. wzrost.

– Cyfrowa transformacja trwa. Polskie firmy stawiają czoła tym samym wyzwaniom, co wszystkie inne firmy w gospodarce globalnej. Menedżerowie zadają sobie pytanie, w jaki sposób adaptować nowe technologie, żeby wzbogacić systemy i nadążyć za światowymi trendami. Widzimy rzeczywiście dużą świadomość zmian modelu biznesowego. Wiele firm przechodzi z modelu oferowania produktów do oferowania usług, na co pozwalają im właśnie nowoczesne technologie – mówi Mariusz Siwek, dyrektor regionalny CEE North w Infor.

– Właściwe wykorzystanie transformacji cyfrowej zapewnia wgląd w zupełnie nowe obszary działań, takie jak skomplikowane operacje wykonywane na dużej liczby danych, pobieranie danych z czujników IoT czy analizy prognostyczne – wskazuje Phil Lewis.

Cyfrowa transformacja opiera się na nowych technologiach, takich jak internet rzeczy, sztuczna inteligencja czy big data. Dla firm kluczowym jej elementem są systemy ERP, które w oparciu o zintegrowane, cyfrowe narzędzia agregują dane z głównych obszarów działalności (m.in. finansów, księgowości, kadr, produkcji, obsługi klienta czy wsparcia sprzedaży), ułatwiając zarządzanie przedsiębiorstwem i podejmowanie strategicznych decyzji.

– Planowanie zasobów przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w projektach transformacji cyfrowej. Systemy ERP umożliwiają firmie kontrolowanie prowadzonej działalności i procesów biznesowych, a co za tym idzie – zapewniają ich wydajność. Równie ważne jak same systemy ERP są jednak zestawy narzędzi, które im towarzyszą. To właśnie one pozwalają zoptymalizować i przeprowadzić transformację przedsiębiorstwa – mówi Phil Lewis.

Chmurowe rozwiązania ERP wyposażone w inteligentne narzędzia, które bazują na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, łączą zarówno elastyczność chmury, jak i możliwości zaawansowanej analityki biznesowej. W ten sposób umożliwiają firmom sprawną i szybką digitalizację, ale do optymalnego działania potrzebują odpowiednich zasobów danych.

– Głównym wyzwaniem jest nie tyle zdobywanie danych, ile odpowiednie ich przetwarzanie i wykorzystanie właściwych narzędzi, żeby wykreować dodatkową wartość dla klientów. Tutaj z pomocą przychodzą nam właśnie rozwiązania w chmurze, które scalają wszystkie nowoczesne technologie w taki sposób, żeby były dostępne do szybkiej adaptacji i przynosiły szybkie, wymierne efekty naszym klientom, szczególnie w przemyśle – mówi Mariusz Siwek.

Infor tworzy oprogramowanie dostępne w chmurze zarówno dla dużych organizacji, jak i małych czy średnich przedsiębiorstw. W portfolio rozwiązań wspierających cyfrową transformację firm ma m.in. platformę Business Intelligence oraz wdrożoną niedawno platformę Coleman AI, która bazuje na sztucznej inteligencji oraz pomaga podejmować szybsze i trafniejsze decyzje biznesowe. Narzędzie wykorzystuje zbierane dane i możliwości uczenia maszynowego do usprawnienia procesów związanych m.in. z zarządzaniem magazynem, planowaniem transportu czy predykcyjnym utrzymaniem ruchu.

– Eksperymentowanie w postaci samodzielnego budowania centrów obliczeniowych i rozbudowy systemów często kończy się fiaskiem. Naszą wartością dodaną są sprawdzone wzorce, które pomagają firmom szybko wdrożyć nowe technologie cyfrowe. Do tego niezbędna jest strategia cyfryzacji, czyli pewna zgoda w firmie dotycząca tego, jakie cele chcemy osiągnąć i jak wyróżnić się na rynku – mówi Mariusz Siwek.

(Agencja Informacyjna Newseria)