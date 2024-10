Lasy Państwowe kreatywnie wykorzystały SI

W 2023 roku Lasy Państwowe zebrały i wywiozły z polskich lasów 80,6 tysiąca metrów sześciennych śmieci, za co zapłaciły 32,5 mln złotych. Gdyby te śmieci załadować na TIR-y i ustawić w przestrzeni miejskiej, np. w Warszawie, to powstałby korek od Pałacu Kultury i Nauki do Muzeum w Wilanowie. Dlatego leśnicy ruszają z nową kampanią, w której apelują do grzybiarzy, by korzystając z dóbr lasu, dali mu też coś od siebie i zabrali ze sobą śmieci.

autor: materiały prasowe LP

Kampania Lasów Państwowych została wygenerowana przez sztuczną inteligencję, ale problem śmieci w lasach jest jak najbardziej prawdziwy.

Śmieci pozostawione w lasach stwarzają zagrożenie pożarowe, zanieczyszczają ekosystemy i bywają śmiertelnymi pułapkami dla owadów i małych oraz średnich zwierząt. Raz wyrzucone w lesie odpady pozostaną tam bardzo długo.

Największym problemem w lasach są śmieci wielkogabarytowe, pozostałości po remontach, meble, sprzęt AGD, elektrośmieci i opony.

autor: materiały prasowe LP

Kilka lat temu w lasach Nadleśnictwa Kudypy ktoś porzucił cztery palety zepsutych kurzych jaj. Ostatnio w lesie niedaleko Wejherowa leśnicy odkryli 500 kg rybich wnętrzności. Zdarzają się także samochody, armatura łazienkowa czy sprzęt biurowy, taki jak zepsute drukarki czy faksy. Takich śmieci grzybiarze i spacerowicze nie zabiorą z lasu. Muszą to zrobić wyspecjalizowane firmy, a to niestety kosztuje.

Za równowartość kosztów jakie Lasy Państwowe zapłaciły w 2023 za zebranie i wywóz śmieci z lasu (32,5 mln zł), można by zakupić ponad 50 w pełni wyposażonych karetek pogotowia lub ponad 30 wozów strażackich. To także ok. 1/5 budżetu jaki lasy Państwowe wydają każdego roku na ochronę przeciwpożarową.

autor: materiały prasowe LP

„Te pieniądze naprawdę można lepiej wydawać, gdyby tylko Polacy nie śmiecili w lasach. Tak się niestety nie dzieje, dlatego apelujemy do osób, które kochają las, bywają w nim np. na grzybach, by za każdym razem zabrali z niego chociaż po 5 pozostawionych tam śmieci. To bardzo pomoże leśnym roślinom i zwierzętom, środowisku i wszystkim nam, którzy z lasu korzystamy”- dodaje Barański.

Dlatego Lasy Państwowe sięgnęły do niecodziennej formy kampanii wygenerowanej w całości przez AI.

Gatunki trujące polskie lasy to:

Nazwa gatunkowa: Puszynka leśna Występowanie: Najczęściej występuje grupowo, po kilka sztuk. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 100 lat! Przydatność: Okaz trujący dla lasu! ❌ Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Rodzaj kosza: Żółty – metale i tworzywa sztuczne🟡

autor: materiały prasowe LP

Nazwa gatunkowa: Butelczak wiecznisty Występowanie: Zasiedla lasy iglaste, liściaste, „różniaste”. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 450 lat! Przydatność: Okaz trujący dla lasu! ❌ Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Rodzaj kosza: Żółty – metale i tworzywa sztuczne🟡

autor: materiały prasowe LP

Nazwa gatunkowa: Papierzak szkaradny Występowanie: „Lubi” leśne gęstwiny i wysokie trawy. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 6 tygodni Przydatność: Okaz trujący dla lasu! ❌ Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Rodzaj kosza: niebieski – papier 🔵

autor: materiały prasowe LP

Nazwa gatunkowa: Elektrus rdzawy Nazwa potoczna: RTV/AGD-owiec. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne… nawet do końca świata. Przydatność: Okaz trujący dla lasu! ❌ Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Miejsce: MPSZOK, PSZOK 🚛 🏭

Nazwa gatunkowa: Mobilek oponiasty Występuje w odmianie łysawej i bieżnikowanej. Gatunek TRUJĄCY środowisko leśne przez około 300 lat! Przydatność: Okaz trujący dla lasu! ❌ Zalecenia: Usunąć ze środowiska leśnego Miejsce: PSZOK, CUO, lokalne zbiórki 🚛 🏭

„Te gatunki grzybów są fikcyjne, wykreowała je sztuczna inteligencja, ale problem dla nas – leśników, jest bardzo realny. Mimo, że na przestrzeni lat obserwujemy spadek ilości śmieci w lasach, to koszt ich usuwania z lasu stale rośnie”- mówi Bartłomiej Barański z Biura Prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

„Mamy nadzieję, że ta kampania przyczyni się do ograniczenia ilości śmieci w lasach i wszyscy uświadomimy sobie, że lasy to nasze wspólne dobro i wspólna odpowiedzialność”- dodaje leśnik.

Materiały prasowe Lasów Państwowych, oprac. Sek

