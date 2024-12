Sztuczna inteligencja w finansach? Po co się śpieszyć

Sztuczna inteligencja nie podbija polskiego sektora finansowego. Dla menedżerów jest to przede wszystkim sposób na ograniczenie kosztów, a nie na zwiększenie przychodów.

Przed rewolucją, jaką w Polsce dokona sztuczna inteligencja (AI), nie da się uciec. W branży finansowej ponad 70 proc. czasu pracy ulegnie transformacji z jej powodu. Zmiany już się dokonują, choć w nie najszybszym tempie. Według raportu Accenture „Czas na gen AI: czy branża finansowa wykorzysta tę szansę?”, w Polsce z trzech możliwych wariantów transmisji AI do firm wybierany jest najdłuższy, 15-letni. Dwa pozostałe są u nas mniej popularne: zarówno wariant błyskawiczny, 5-letni, jak i pośredni, czyli 10-letni.

Nie wierzą w możliwości AI

W każdym przypadku tempo wprowadzenia AI do sektora finansowego liczy się w latach, a nie w miesiącach, co pokazuje, z jak skomplikowaną operacją mamy do czynienia. Dokonuje się ona na żywiej, cały czas funkcjonującej strukturze organizacyjnej, do tego musi zostać przeprowadzona rękami ludzi na ludziach. Efektem ubocznym zbyt szybko realizowanej implementacji, w wariancie błyskawicznym, może być ucieczka pracowników, którzy nie wytrzymają tempa zmian i nie udźwigną ciężaru problemów, jakie nieuchronnie muszą się pojawić przy okazji realizacji tak skomplikowanych procesów.

Czy w takim razie warto podjąć to ryzyko? Pewno tak, skoro obowiązki, którym pracownicy instytucji finansowych poświęcają jedną trzecią czasu można w pełni zautomatyzować a te, które pochłaniają kolejne 38 proc. – znacznie usprawnić dzięki sztucznej inteligencji. Także na poziomie całej gospodarki parametry pokazują ewidentne korzyści wynikające ze sztucznej inteligencji: dzięki wybraniu optymalnego wariantu transformacji, czyli 10-letniego, uwzględniającego także aspiracje pracowników, można wygenerować 570 mld zł do 2038 r., czyli dodatkowy 1 punkt procentowy do średniej rocznej stopy wzrostu PKB w tym okresie.

Skoro perspektywy są tak znakomite, menedżerowie powinni z entuzjazmem wprowadzać AI w firmach finansowych. Tak jednak nie jest. Według Accenture, menedżerowie często nie doszacowują możliwości AI. Ich zdaniem wzrost produktywności pracowników możliwy dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji wyniesie od 11 do 20 proc., podczas gdy badania naukowe wskazują, że w wysoko wykwalifikowanych zawodach może on wynieść nawet 40 proc.

Niepewny grunt

W ponad połowie firm sektora finansowego dominuje ostrożne i sceptyczne podejście do wdrażania sztucznej inteligencji. Jedynie 13 proc. kadry zarządzającej deklaruje, że podchodzi do tematu w sposób proaktywny, wyprzedzając branżę. Natomiast 87 proc. badanych nadal postrzega gen AI głównie jako narzędzie do redukcji kosztów, a nie do zwiększenia przychodów – co stanowi przeciwieństwo globalnych trendów, gdzie wartość ta wynosi jedynie 22 proc.

To nie jedyny problem: biznes ma kłopot z oszacowaniem zwrotu z inwestycji w sztuczną inteligencję, a w samych firmach brakuje fundamentów, na których można ją budować, czyli zaawansowanej infrastruktury technologicznej, w tym wykorzystania chmury oraz dopracowanej strategii dotyczącej zarządzania danymi.

Trudno dziwić się brakowi entuzjazmu kadry zarządzającej także z innego powodu: jak można inwestować grube miliony w coś, co funkcjonuje w ewidentnie nieuregulowanym pod względem prawnym otoczeniu? Dla środowiska finansowego to bardzo poważny problem, gdyż należy on do tych branż, które są najbardziej uzależnieni od legislacji. Według badania Accenture, aż dla 67 proc. menedżerów niejasne regulacje są powodem ich niskiej gotowości do inwestowania w sztuczną inteligencję. Co więcej, 83 proc. uważa, że obecne przepisy nie sprzyjają implementacji AI w branży finansowej.

