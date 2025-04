Grupa PZU: asystent AI dla wszystkich pracowników

Ponad 12 tysięcy pracowników Grupy PZU otrzymało dostęp do opartego na generatywnej sztucznej inteligencji asystenta AI w formie chata, podał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU). To jedno z największych wdrożeń tego typu narzędzia dla pracowników w Polsce i kolejny projekt PZU wykorzystujący GenAI, podkreślił ubezpieczyciel.

Dostęp do asystenta AI ma ponad 12 tysięcy pracowników kilkunastu spółek Grupy PZU, m.in. PZU SA, PZU Życie, PZU Zdrowie, TUW PZUW i TFI PZU. Narzędzie ma ich wspierać w codziennej pracy, w zadaniach takich jak np. analiza danych i obrazów czy redagowanie lub streszczanie tekstów, podano.

„Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje współczesny świat, a jej wpływ na branżę ubezpieczeniową staje się coraz bardziej widoczny, kształtując sposób, w jaki firmy takie jak nasza zarządzają ryzykiem, obsługują klientów i rozwijają nowe usługi. Cieszę się, że wszyscy pracownicy PZU mogą już korzystać z nowoczesnego i bezpiecznego asystenta AI. Co ważne, spełnia on najwyższe standardy bezpieczeństwa, co daje nam pewność, że dane, które udostępniamy pracując z tym narzędziem są właściwie chronione” - powiedział członek zarządu PZU SA Jan Zimowicz, cytowany w komunikacie.

Uruchomienie narzędzia Copilot Chat poprzedził trwający blisko rok pilotaż zasilanego przez generatywną sztuczną inteligencję (GenAI) chatbota stworzonego przez PZU.

PZU zdecydowało się na opracowanie wewnętrznego rozwiązania AI

Jak podkreślono, dla PZU kluczowe jest pełne bezpieczeństwo korzystania z nowych technologii, w tym narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, dlatego firma zdecydowała się na opracowanie wewnętrznego rozwiązania, które spełniało wymagane standardy prawne dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji i umożliwiało pracownikom korzystanie z nowoczesnych technologii w sposób bezpieczny.

„W pilotaż zaangażowało się 1000 pracowników ze wszystkich działów organizacji oraz 30 ambasadorów z kluczowych obszarów organizacji. Pilotaż został zrealizowany wspólnymi siłami Zespołu Innowacji i AI, Pionu Technologii ze wparciem specjalistów bezpieczeństwa regulacyjnego i technologicznego. Dzięki zebranym doświadczeniom przekonaliśmy się, że wdrożenie asystenta AI może znacząco usprawnić naszą pracę. Testerzy i ambasadorzy chętnie wykorzystywali go do tworzenia i redakcji tekstów, analizy i podsumowania dokumentów i działań kreatywnych” - dodał Zimowicz.

Dodatkowo PZU dążył do rozpoznania kolejnych potencjalnych zastosowań i podnoszenia umiejętności pracowników w zakresie korzystania z AI w ich codziennych obowiązkach. Pilotaż miał również na celu zebranie doświadczeń w celu przyszłego wdrażania tego typu rozwiązań na dużą skalę w całej organizacji.

Copilot jako niezbędne narzędzie pracy

„Wdrożenie asystenta AI to początek zmiany, która pozwoli nam oswoić się, a następnie używać na co dzień narzędzia sztucznej inteligencji. To ogromna zmiana mentalna i biznesowa, której wartości nie możemy nie doceniać. Jestem przekonany, że jest to jedna z największych rewolucji w myśleniu i postrzeganiu podejścia do rozwiązywania problemów i ciągłego uczenia się w historii ludzkości. Zależy mi, aby każdy pracownik PZU traktował Copilot jako niezbędne narzędzie pracy, ponieważ wiem, że to otwiera nas na innowacyjność, zwiększa wydajność i zapewnia przypływ innowacyjnego myślenia” - podkreślił członek zarządu PZU Życie Michał Kopyt.

PZU zapowiedziało ponadto, że planuje szereg inicjatyw wspierających budowanie kompetencji AI wśród pracowników: materiały szkoleniowe, cykle webinarów prowadzone przez firmowych ekspertów, którzy pokażą, jak wykorzystywać asystenta AI w realnych przypadkach biznesowych konkretnych obszarów firmy oraz bieżące wsparcie ambasadorów AI dla wszystkich użytkowników.

Prace nad opracowaniem, testowaniem i wdrożeniem asystenta AI były realizowane w ramach wewnętrznego, interdyscyplinarnego zespołu projektowego GPT Lab. Zaczął on funkcjonować w czerwcu 2023 r.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

