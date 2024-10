Forum Idee dla Polski: inwestycje w odwrocie

Polska nie jest gotowa do zmierzenia się z potęgą sztucznej inteligencji. Tymczasem konfrontacja z AI zbliża się nieuchronnie, być może pierwsze starcie nastąpi już w przyszłym rok.

Temat sztucznej inteligencji pojawił się podczas jednego z paneli Forum Idee dla Polski - “Inwestycje. Jak odblokować potencjał inwestycyjny polskiego biznesu?”. Konferencję zorganizował Instytut Sobieskiego.

Rewolucja AI

O sztucznej inteligencji mówił Aureliusz Górski z CampusAI. Według niego, w Polsce nie ma wystarczającego dostępu do wiedzy o tym, co dzieje się w dziedzinie AI. Kluczowe procesy dotyczące sztucznej inteligencji przebiegają w USA i w Chinach, nawet nie w Europie. Polska ma olbrzymi potencjał, by zająć liczące się miejsce w tym kluczowym obszarze, jednak nie jest w stanie go wykorzystać; polscy specjaliści pracują dla zagranicznych firm, głównie amerykańskich. Górski mówił o zbliżającym przełomie w AI, z czego zupełnie nie zdajemy sobie sprawy.

Przyszłość spod znaku AI zacznie się być może już w 2025, liderami będą USA, Chiny. A Polska? Nie ma swoich modeli, będzie musiała zapożyczać je od innych. Przełom, jaki się szykuje, obejmie wszystkie dziedziny biznesu. W dobie ekspansji AI, inaczej wyglądają modele działalności menedżerów, którzy muszą współpracować nie tylko z ludźmi, ale i ze sztuczną inteligencją. Tymczasem - według Górskiego - w Polsce w tym obszarze nie dzieje się nic.

Jesteśmy w trakcie największej rewolucji w historii świata - mówił Górski o AI. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykonywać wszystkie procesy, które wykonuje człowiek, oczywiście pod jego nadzorem. Czy można się nauczyć współpracy z AI i przekwalifikować się w taki sposób, by wykorzystać jej potencjał? Górski twierdzi, że tak. AI odciąża ludzi od rutynowych czynności, pozwala skoncentrować się na zadaniach o wyższej wartości i wykorzystać nowe kompetencje do efektywniejszego działania. Wykorzystanie sztucznej inteligencji, przy zastosowaniu odpowiedniej metodyki, podnosi o 40 proc. efektywność pracownika oraz zwiększa satysfakcję z wykonywanych zadań aż o 60 proc.

Bardziej gorliwi niż Unia

Polscy regulatorzy są bardziej gorliwi niż Unia Europejska. Tomasz Chmal, prawnik, podał przykład procedowanej ustawy o kryptoaktywach [projekt ustawy jest wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę UE rozporządzenia 2023/1114 z 31 maja 2023 r. oraz zmian w innych rozporządzeniach i dyrektywach - red.], w której m.in. skrócono okresy przejściowe i zwiększono opłaty w stosunku do unijnego pierwowzoru. Według Chmala, barierą dla inwestycji np. na rynku nieruchomości są przedłużające się procedury administracyjne. W Polsce nie brakuje pieniędzy, ale klimat dla inwestycji nie jest sprzyjający.

Regulacje podetną nam skrzydła - mówił Artur Grudzień, dyrektor operacyjny Nałęczów Zdrój. Krytykował chaotyczny sposób wprowadzenia unijnej antyplastikowej dyrektywy SUP, chaosu spodziewa się też w przypadku systemu kaucyjnego.

Według Mateusza Bergera, prezesa PEJ w latach 2023-2024, zadaniem państwa jest stworzenie odpowiedniego klimatu dla biznesu. Dla inwestora najważniejsze to bezpieczeństwo fizyczne, prawne i energetyczne. Jeżeli brakuje tych elementów, biznes albo nie zainwestuje, albo zrobi to w minimalnym zakresie, gwarantującym jedynie ciągłość operacyjną.

Przyspieszenia inwestycyjnego nie spodziewa się Mirosław Panek z Instytut Sobieskiego, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w latach 2019-2020, były dyrektor wykonawczy w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Według niego, inwestycje w spółkach z udziałem Skarbu Państwa zostały “zakopane” na kilka lat; po serii wniosków do prokuratury żaden menedżer nie podejmie ryzyka. Panek mówił o stabilności, która jest potrzebna do inwestowania, tymczasem nasza gospodarka została poddana olbrzymim naciskom destabilizującym ze strony Unii Europejskiej. - Nie komplikujmy tego, co i tak jest skomplikowane przez UE - mówił Panek.

Niska akceptacja ryzyka

Jak można odblokować potencjał inwestycyjny? Według Tomasza Chmala, apetyt na ryzyko po stronie regulatorów jest ujemny, powinien być więc zdecydowanie większy. Ważna jest też komunikacja między decydentami a biznesem, który na spotkanie z urzędnikami musi czekać nawet pół roku.

Artur Grudzień mówił, żeby urzędnicy (co zdarza się również na poziomie lokalnym) nie utrudniali działalności i nie doszukiwali się w procesie inwestycyjnym drugiego dna.

Podczas Forum Idee dla Polski dyskutowano o takich kwestiach, jak Centralny Port Komunikacyjny, energetyka, siłownie jądrowe, edukacja i demografia. W trakcie konferencji przedstawiono przygotowywany przez Instytutu Sobieskiego raport pt. „Jak uzbroić Polskę? Odstraszanie, armia, przemysł, odporność państwa”.

