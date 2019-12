Jaki: Prezydentura Trzaskowskiego to ciąg kryzysów

Nawet gdybym chciał szukać na siłę jednego sukcesu prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, nie potrafię go znaleźć - mówi Patryk Jaki, europoseł PiS w wywiadzie dla wPolityce.pl.

Nie jest nim otwarcie nowej stacji metra, bo przecież obecny prezydent nie przyczynił się do tego. Część stacji metra była opóźniona. Część prac to efekty działań poprzedniej ekipy, pod wodzą prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Prezydent Trzaskowski działa od kryzysu do kryzysu. Władze Warszawy pokazały, że nie potrafią zarządzać nawet kozami. Proszę spojrzeć na rok rządów Trzaskowskiego w stolicy. To wielka afera z oczyszczalnią „Czajka”, aresztowania za korupcję, rządy deweloperów. Naprawdę trudno próbując zachować maksymalny obiektywizm wskazać chociaż jeden sukces. Prezydentura Trzaskowskiego w Warszawie to ciąg kryzysów i porażek - uważa Jaki.