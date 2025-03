„Sieci”: Co ukrywa Rafał Trzaskowski?

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” redakcja próbuje ustalić, co ukrywa Rafał Trzaskowski, którego domeną jest ucieczka – przed własnymi poglądami, przed kontrkandydatami w wyborach prezydenckich oraz przed dziennikarzami zadającymi niewygodne pytania.

Co ukrywa Rafał Trzaskowski?

Wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy sprawiają wrażenie, jakby z przedstawiciela twardej lewicy, zmienił się w prawicowego konserwatystę. W kontraście to pozorowanej zmiany poglądów kandydata KO stoi jego niechęć do niezależnych mediów. Przykładem są dziennikarze telewizji wPolsce24, którzy od miesięcy nie są wpuszczani na organizowane przez niego spotkania.

Rafał Trzaskowski zawsze pojawia się w otoczeniu ochrony, wysportowanych silnych panów. Oni wiedzą, co mają robić, sytuacja jest zerojedynkowa. Chcesz podejść do kandydata, widzą, że masz mikrofon, legitymację dziennikarską, ale jesteś po prostu fizycznie odpychany. Tak samo to wyglądało w poprzedniej kampanii Trzaskowskiego – mówi Rafał Jarząbek z telewizji wPolsce24.

Nachodźcy u bram

W tekście „Nachodźcy u bram” Dorota Łosiewicz podejmuje temat nielegalnych migrantów. Polskie władze w oficjalnie przyjętej narracji deklarują, że nielegalni migranci nie pojawią się na terenie Rzeczpospolitej. Zapewnieniom tym przeczą medialne doniesienia zza zachodniej granicy. – (…) niemieckie media chwaliły Polskę za przyjmowanie odsyłanych do naszego kraju migrantów. Poseł PiS Paweł Jabłoński opublikował w sieci fragmenty tekstu niemieckiej gazety „BZ”, w którym Niemcy skarżą się na Włochów i chwalą Polskę. „Włochy przyjęły od nas tylko czterech migrantów z kilku tysięcy, których im zaproponowano” – napisano w „BZ”. Jednocześnie gazeta chwali rząd Tuska: „Polska jest zupełnie inna – przyjmują każdego” – cytuje publicystka tygodnika „Sieci”. Temat migracji porusza również Dariusz Matuszak w materiale „Umowa jak z koszmarów III Rzeszy”.

Jaki będzie następny pontyfikat?

Przedłużający się pobyt papieża Franciszka w szpitalu oraz spekulacje nt. stanu jego zdrowia wywołały dyskusję o zbliżającym się konklawe. Czy papież rozwiązał problemy, przed jakimi stał Kościół? Temat podejmuje Grzegorz Górny w tekście „Jaki będzie następny pontyfikat?”.

(…) za rządów Franciszka pogłębił się kryzys doktrynalny w Kościele. Wielu duchownych i świeckich boi się mówić o tym publicznie, by nie sprawiać wrażenia, że krytykują papieża i rozbijają jedność Kościoła, ale we własnych kręgach opowiadają o zamęcie, niepewności, chaosie i dezorientacji, które są związane z kolejnymi decyzjami Watykanu. Pod znakiem zapytania stoją jedność i powszechność wiary katolickiej, skoro Kościoły w różnych, nawet sąsiednich krajach prezentują odmienne, sprzeczne ze sobą stanowiska w kwestiach dotyczących m.in. łaski uświęcającej, grzechu ciężkiego czy nierozerwalności małżeństwa – pisze Górny.

Inne ciekawe tematy

Na problem pogarszania się warunków życia społeczeństwa pod rządami Donalda Tuska uwagę zwraca Konrad Kołodziejski. – Zmienił się kierunek transferu pieniędzy. Dotąd szły one do kieszeni uboższej części społeczeństwa, a teraz będą zasilać najbogatszych – czytamy. Goran Andrijanić podkreśla natomiast, jak reżim uśmiechniętej koalicji niszczy tych najmniejszych, bezbronnych. – Koalicja 13 grudnia przetrzymuje w areszcie matkę dziecka z autyzmem, które potrzebuje jej obecności. Prokuratura Adama Bodnara naraża zdrowie dziecka na niebezpieczeństwo z powodu politycznej rozgrywki z opozycją – wskazuje.

Czy kandydat Konfederacji na prezydenta RP ma szansę osiągnąć lepszy wynik niż Karol Nawrocki? O poglądach, programie i społecznym odbiorze Sławomira Mentzena pisze Stanisław Janecki.

Na temat trudnych relacji między rządami Polski i Węgier mówi Jánose Bóka, węgierski minister ds. Unii Europejskiej. W rozmowie z Jackiem Kranowskim wskazuje, że trudności w porozumieniu pomiędzy rządami obu państw nie odzwierciedlają pozytywnych relacji społecznych. Wynik wyborów w Niemczech komentują natomiast Aleksandra Rybińska w artykule „AfD idzie po władzę” oraz Jan Rokita w tekście „Czy Merz zwasalizuje socjalistów?”.

O schyłku niezależnej muzyki w Polsce mówi Andrzej Dziubek, muzyk, malarz i lider legendarnej grupy De Press. W rozmowie z Maciejem Walaszczykiem artysta podkreśla, że nie widzi dla siebie miejsca w polskim przemyśle muzycznym.

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” także felieton Daniela Obajtka. – Wyników nie da się oszukać, tak samo jak nie daje się oszukać ludzi, którzy coraz bardziej widzą, że nasz narodowy czempion stacza się na samo dno – podkreśla europoseł PiS i były prezes Orlenu.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Jacka Karnowskiego, Bronisława Wildsteina, Doroty Łosiewicz, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Jana Pietrzaka, Arkadiusza Mularczyka, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Andrzeja Zybertowicza.

