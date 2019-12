Elon Musk nie zapłaci 190 mln dol za zniesławienie

Wczoraj szef Tesli, miliarder Elon Musk, uwolniony od zarzutów zniesławienia przez sąd w Los Angeles. Pozwał go odkrywca jaskiń, Brytyjczyk o nieujawnionej tożsamości. Żądał on od Muska 190 mln dol zadoośćuczynienia.

Według Retersa Musk nazwał go na swoim twitterze pedo facetem (ang. „pedo guy”). Był to pierwszy przypadek rozpatrywania przez sąd oskarżenia o zniesławienie za pomocą wpisu na twitterze za pomocą twitta. A do tego sprawę po raz pierwszy w USA rozpatrywał pełen skład sędziowski,

Rozprawa trwała cztery dni, a ostateczny werdykt zapadł po 45 minutowej dyskusji składu ławy przysięgłych - pięciu kobiet i trzech mężczyzn.

DS