Salvini: to w Brukseli tkwi problem włoskich firm

Lider prawicowej Ligi, wicepremier Włoch Matteo Salvini powiedział w niedzielę na kongresie swojej partii we Florencji, że piły łańcuchowej, jakiej symbolicznie użył prezydent Argentyny Javier Milei, zapowiadając cięcia w administracji, należy użyć w Brukseli. W ten sposób skrytykował unijny Zielony Ład.

W wystąpieniu na kongresie Ligi Salvini oświadczył, że Europejski Zielony Ład to ”megacło, a w Brukseli tkwi problem naszych firm„.

„To tam należy użyć piły łańcuchowej Mileia, tam trzeba przerzedzić” – dodał.

Konieczny dialog Europy z Ameryką

Przywódca Ligi, minister infrastruktury i transportu, wyraził też opinię, że konieczny jest dialog ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł.

„Nie możemy prowadzić wojny, kłótnia z USA nie jest w naszym narodowym interesie. Cła odwetowe podwoiłyby problemy włoskich firm. Ten, kto mówi o wojnie handlowej, jest wrogiem Włochów” - ocenił Salvini.

Premier Giorgia Meloni, która połączyła się zdalnie z uczestnikami kongresu współrządzącej Włochami Ligi, powiedziała: „Ponownie stanowczo poprosimy Unię Europejską o rewizję ideologicznych norm Zielonego Ładu i nadmiaru rozporządzeń w każdym sektorze, które stanowią dzisiaj prawdziwe wewnętrzne cła, nakładające się w bezmyślny sposób na te zewnętrzne„.

Do uczestników kongresu Ligi zwrócił się miliarder, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa Elon Musk / autor: PAP/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

Musk do Włochów: Zobaczymy masowe ataki, masowe masakry w Europie

W sobotę do uczestników kongresu Ligi zwrócił się miliarder, doradca prezydenta USA Donalda Trumpa Elon Musk. „Mam nadzieję, że USA i Europa zdołają zawrzeć bardzo bliskie partnerstwo. Już jest sojusz, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej zacieśniony i silny” - powiedział.

Odnosząc się do kwestii ceł, wprowadzonych przez prezydenta Trumpa, podkreślił: „Przejdziemy do sytuacji zerowych ceł w przyszłości, w stronę wolnej wymiany”. „To moja nadzieja na przyszłość, to jest rada, jaką dałem prezydentowi Trumpowi” - zaznaczył Musk.

Twierdził również, że ”widzimy ogromny wzrost liczby ataków we Włoszech i w Europie; media starają się zredukować liczbę ataków terrorystycznych, ale coraz częściej dochodzi do zabijania ludzi„.

„Zobaczymy masowe ataki, masowe masakry. Taka jest tendencja. To doprowadzi do prawdziwej masakry w Europie” - mówił Musk. „Wasi przyjaciele, wasze rodziny, wszyscy będą zagrożeni. Liczby mówią jasno” - oświadczył.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP), sek

