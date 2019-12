Francja:Tajemniczy plan emerytalny będzie w końcu ujawniony

Plan reformy emerytalnej, którego szczegóły ujawni w środę premier Francji Edouard Philippe, będzie miał pełne zastosowanie do osób wchodzących na rynek pracy od 2022 r. i nie wpłynie na nikogo urodzonego przed 1975 r. - poinformowały francuskie media.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że w związku z reformą emerytalną, której wielkim orędownikiem jest prezydent Emmanuel Macron, w środę we Francji już siódmy dzień z rzędu odbywają się strajki. Związki zawodowe wezwały do protestów w dniach 12 i 17 grudnia po dwóch masowych demonstracjach w miniony wtorek i czwartek.

Około południa premier Philippe ujawni kluczowe elementy rządowego planu mającego na celu - jak pisze Reuters - uproszczenie złożonego systemu emerytalnego.

Wśród wielu doniesień medialnych telewizja BFM podała, że nowe zasady emerytalne zostaną częściowo zastosowane do osób urodzonych w 1975 r. i będą miały wpływ tylko na osoby udające się na emeryturę od 2037 r.

Radio France Inter poinformowało, że system obejmie młodych ludzi rozpoczynających nową pracę od 1 stycznia 2022 r. i od tego dnia rząd wprowadziłby również minimalną emeryturę w wysokości 1000 euro miesięcznie dla osób, które pracowały do osiągnięcia wieku emerytalnego. We Francji wynosi on 62 lata dla kobiet i mężczyzn.

Reuters zwraca uwagę, że Macron jest zdeterminowany, aby uprościć system obejmujący ponad 40 oddzielnych planów emerytalnych. Uważa, że jeden system oparty na punktach byłby sprawiedliwszy, dając każdemu emerytowi te same prawa za każde wniesione euro. Związki zawodowe twierdzą zaś, że Macron chce pozbawić pracowników ciężko zarobionych świadczeń w celu zrównoważenia budżetu państwa.

SzSz(PAP)