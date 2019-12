22 zaskakujące fakty o cyberatakach

Ransomware coraz częściej mierzy w instytucje publiczne i administrację. Nic dziwnego - przechowują one dane dotyczące setek tysięcy obywateli, a często korzystają z przestarzałych technologii co czyni je łatwym łupem przestępców. Tylko na przestrzeni ostatnich tygodni mieliśmy do czynienia z kilkoma atakami na polskie instytucje - należy wspomnieć tu atak na urzędy gminy w Kościerzynie czy Lututowie.

Czy ataki to problem wyłącznie dużych korporacji? Nie! Do 41% z nich dochodzi w małych firmach. Powód? Są one najsłabiej chronione - często brak w nich działów IT, pracownicy nie są szkoleni z cyberbezpieczeństwa, a same firmy nie inwestują w środki ochrony. W dodatku są one bardziej skore do zapłaty okupu - dla nich nawet krótki przestój w działaniu może przynieść katastrofalne skutki.