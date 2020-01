Skandal! Francuzi wykorzystują Polaków do niewolniczej pracy w Tczewie

Firma „Thales” w ramach kontraktu otrzymuje od rządu Wielkiej Brytanii 260 milionów funtów. Mimo to jej polscy pracownicy otrzymują głodowe pensje i pracują w fatalnych warunkach - czytamy w „Do Rzeczy”, które powołuje się na „Daily Mail”.

Francuska fabryka z siedzibą w Tczewie produkuje brytyjskie paszporty.. Mimo że w fabryce wykorzystuje się najnowocześniejszy sprzęt, to pracownicy są często zmuszeni do pracy przy użyciu jednej maszyny, co jest bardzo dużym zagrożeniem dla ich zdrowia i życia.

Z relacji Polaków wynika też, że muszą oni pracować po 12 godzin dziennie oraz są namawiani do wyczerpujących nadgodzin. Niektórzy musieli także ubiegać się o płatne zwolnienie chorobowe, by zarobić więcej pieniędzy na drugim etacie. Ponadto często namawiani są do rezygnacji z pracy w tczewskiej fabryce i szukania nowego etatu.

Daily Mail, Do Rzeczy KG