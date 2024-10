Polak w pracy przepracowany i wycieńczony

Po ponad 40 godzinach pracy w tygodniu Polacy są zmęczeni i nie mają motywacji - informuje środowa „Gazeta Wyborcza”.

Z cytowanego przez dziennik badania „Bezpieczni w Pracy 2024” na temat przepracowania i poczucia zmęczenia wynika, że mamy w Polsce problem z przemęczeniem.

Według „GW” przebadano 1034 pracowników (bez kadry zarządzającej) i 200 pracodawców – właścicieli firm, partnerów czy członków zarządu. Pierwszy wniosek z badania jest taki, że przedsiębiorcy deklarują prawie trzy godziny pracy więcej tygodniowo. To sporo, biorąc pod uwagę, że pracownicy i pracownice na pracę przeznaczali prawie 41 godzin tygodniowo.

Więcej pracy niż głoszą dane

To oznacza, że możemy spędzać w biurze jeszcze więcej niż wynika to z danych Eurostatu za 2023 rok. Tam okazało się, że Polki i Polacy poświęcają średnio 39,3 godzin tygodniowo na obowiązki służbowe, co czyni nas jednymi z najdłużej pracujących w Europie (wyprzedają nas jedynie Grecy i Rumuni).

Nic więc dziwnego, że po tak długim tygodniu pracy jesteśmy po prostu zmęczeni.

Jak podaje dziennik zarówno pracownicy, jak i pracodawcy wskazywali na brak motywacji, niechęć do pracy czy odliczanie czasu do jej końca.

Pracownicy częściej niż pracodawcy wiązali zmęczenie z nadmiarem zadań, kwestiami fizycznymi oraz wypaleniem zawodowym. Możemy tym samym postawić tezę, że zmęczenie w pracy łatwiej wypala pracowników. Z kolei dla pracodawców zmęczenie w pracy oznacza również nudę, rutynę i brak satysfakcji, perspektyw oraz poczucia sensu i radości z pracy - czytamy w „GW”.

Częściej niż ze zmęczeniem fizycznym pracownicy i pracownice mają do czynienia ze zmęczeniem psychicznym. Według dziennika aż 47 proc. pracowników odczuwa zmęczenie psychiczne często lub codziennie.

Jeśli chodzi o zmęczenie psychiczne, to pracodawcy deklarują je podobnie często jak pracownicy. Rzadziej natomiast (30 proc.) skarżą się na zmęczenie fizyczne - pisze „GW”.

Z badania wynika, że najmłodsi pracownicy (do 24. roku życia) pracują średnio o dwie godziny tygodniowo mniej od pozostałych (tygodniowo średnio 39,05 godzin). Jednocześnie to właśnie oni najbardziej skarżą się na wyczerpanie fizyczne. Największą liczbę godzin tygodniowo przepracowują z kolei osoby w wieku 25-34 lata (41,56 godzin) i należą do grupy, która najsilniej odczuwa zmęczenie psychiczne.

