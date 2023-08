Nieograniczony urlop? Tego chcą Polacy

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi na podstawie zawartej umowy przysługuje 20 lub 26 dni płatnego urlopu, w tym 4 dni urlopu na żądanie. Większość Polaków, jednak chce mieć urlop bez żadnych ograniczeń - wynika z raportu „Perfect Match Research” .

Raport „Perfect Match Research”, przygotowany przez firmę SD Worx wskazuje, że 60 proc. pracowników w Polsce jest zainteresowana systemem braku limitów urlopowych, 33 proc. ma neutralne podejście do takiego rozwiązania, a 6 proc. badanych nie chce więcej urlopu niż wskazuje polskie prawo.

Praca jest dla ludzi znaczącą aktywnością, a wakacje są po to, aby naładować baterie. Osiągnięcie równowagi między pracą a czasem wolnym zapewnia spokój ducha. Myślę, że stąd tak duże zainteresowanie nielimitowanymi dniami urlopowymi, szczególnie jeśli porównamy to z wynikami na skalę europejską, gdzie mniej niż połowa pracowników wyraziła swoje zainteresowanie takim rozwiązaniem (48 proc.) – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead – Poland and CEE, SD Worx Poland.

Badanie „Perfect Match Research” zostało przeprowadzone wśród 4 833 pracodawców oraz 16 011 zatrudnionych w 16 państwach europejskich.

W Polsce są firmy, które proponują płatny urlop wypoczynkowy bez żadnych ograniczeń. Są to głównie przedsiębiorstwa z branży IT.

Wśród firm, które stosują takie rozwiązanie, jest SYZYGY Warsaw (branża IT), Traffit (firma wspierająca rekrutację w IT), Bitpanda (fintech) oraz Spicy Mobile - czytamy na bankier.pL

Pracownicy tych spółek muszą wykonać polecone im zadania, a przez resztę czasu mogą odpoczywać.

Chcemy, aby pracownicy sami decydowali, kiedy potrzebują przerwy, kiedy czują się pełni energii, a nie ograniczali się do ponad 20 dni w roku, aby się naładować. Żyjemy w bardzo trudnych czasach i naprawdę czuję, że ludzie mogą wygenerować o 200 proc. więcej, gdy czują się dobrze – serwis cytuje wpis Micka Griffina, Chief Growth Officer w Traffit

Po co to zrobiliśmy? Przede wszystkim dlatego, żeby nie tracić czasu na biurokrację: liczenie wolnego, kontrolę, sprawdzanie, a co za tym idzie - stres. Jesteśmy dorośli i sobie ufamy. Potrafimy lepiej lub gorzej zarządzać swoim czasem, ale czujemy się za siebie i naszą firmę odpowiedzialni. Nie potrzebujemy do tego zewnętrznych zasad, które nas unieszczęśliwiają - pisze Paulina Grabowska na LinkedIn