Młodzi Polacy uzależnieni od... telefonów!

Co dziesiąty młody Polak mógłby funkcjonować bez telefonu najwyżej godzinę - wynika z raportu „Młodzi vs Mobile”. Podczas zakupów w sklepach stacjonarnych z telefonu korzysta 78 proc. najmłodszych, sprawdzając oceny i opinie o produktach - dodano.

Jak wskazują autorzy raportu „Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej”, młodym Polakom trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowanie bez smartfonu.

„Co dziesiąty młody człowiek (15-20 lat) dałby radę funkcjonować bez telefonu maksymalnie jedną godzinę. Z kolei 87 proc. Polaków w tym wieku patrzy w ekran telefonu między 2 a 10 godzin dziennie” - wynika z raportu. Maksymalnie pół dnia bez telefonu wytrzymałaby natomiast 1/3 badanych; tyle samo deklaruje, że byłyby to dwa dni.

CZYTAJ:

Pijany kapitan spowodował kolizję tankowców w Rosji

Ukraina: Rozminowanie obwodu kijowskiego zajmie od 30 do 70 lat

Najmłodsi spędzają najwięcej czasu wpatrując się w ekran swojego smartfonu - 39 proc. z nich między 5 a 10 godzin, a 9 proc. ponad 10 godzin dziennie. Z kolei 48 proc. osób w tym wieku spędza z telefonem w ręku od 2 do 5 godzin, a 4 proc. - mniej niż godzinę.

Według badania im młodsze osoby, tym większa skłonność do instalowania aplikacji mobilnych. Oferowane w nich zniżki i rabaty zachęcają do zakupów w aplikacjach. Najmłodsi (15-20 lat) przez aplikację najchętniej kupują odzież i obuwie (88 proc.), streaming video (82 proc.), jedzenie z dostawą (78 proc.) i bilety do kina lub teatru (76 proc.). Nie kupują przez aplikację m.in. artykułów spożywczych, biletów na wydarzenia sportowe czy sprzętu sportowego.

78 proc. Polaków między 15. a 20. rokiem życia korzysta z telefonu w trakcie zakupów w sklepach stacjonarnych. 16 proc. z nich nigdy nie korzysta z internetu w trakcie takich zakupów. „Im kupujący są młodsi, tym częściej sprawdzają oceny i opinie o produktach (48 proc.)” - wskazano. Najmłodsza grupa zdecydowanie częściej niż pozostali używa telefonu do fotografowania produktów w celu ich zapisania - 30 proc.

Raport „Młodzi vs Mobile. Wpatrzeni w ekran, czyli o młodych Polakach i technologii mobilnej” powstał w oparciu o badanie ilościowe wykonane metodą CAWI na ogólnopolskim panelu on-line; uczestniczyło w nim 1011 osób w wieku 15-35 lat. Badanie zostało zrealizowane w kwietniu 2023 roku, przy współpracy firmy Future Mind i SW Research.

PAP/ as/