Rząd straci władzę nad samorządami?

Wycofaliśmy się z projektu ustawy dot. opłaty paliwowej, ponieważ wsłuchujemy się w to, co mówią ludzie; nie oznacza to, że nie będziemy szukać w inny sposób środków, żeby wesprzeć samorządy w kwestii dróg - powiedziała we wtorek szefowa gabinetu politycznego premier Elżbieta Witek.