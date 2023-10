PO wybrała. Oto kandydat na premiera Polski

Borys Budka potwierdził, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera jest Donald Tusk.

Donald Tusk / autor: Fratria

Państwowa Komisja Wyborcza podała we wtorek oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. W wyborach do Sejmu PiS uzyskało 35,38 proc. głosów, KO - 30,70 proc., Trzecia Droga - 14,40 proc., Nowa Lewica - 8,61 proc., Konfederacja - 7,16 proc. PiS w wyborach do Sejmu zdobyło 194 mandaty, KO - 157; Trzecia Droga - 65; Nowa Lewica - 26; Konfederacja - 18.

W czwartek, po godz. 15 w Warszawie zebrał się na posiedzeniu Zarząd Krajowy PO.

Szef klubu KO Borys Budka przekazując PAP informacje dotyczące posiedzenia Zarządu Krajowego PO powiedział, że zostanie na nim omówiony wynik wyborczy i strategia na najbliższe miesiące. Zaznaczył też, że nie będzie rozmowy o personaliach.

Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura, dodał były szef PO.

Dopytywany, czy podczas posiedzenia będą omawiane poszczególne zapisy umowy koalicyjnej z ugrupowaniami opozycji demokratycznej, które w niedzielnych wyborach zdobyły większość sejmową, szef klubu KO zaznaczył, że po zakończeniu posiedzenia rzecznik partii Jan Grabiec lub sam przewodniczący ugrupowania Donald Tusk będą komunikować o istotnych kwestiach, jakie omawiano podczas spotkania.

Przewodniczący Donald Tusk ma mandat do prowadzenia wszelkich rozmów z pozostałymi liderami ugrupowań, które będą tworzyły koalicję, czy większość parlamentarną” - zaznaczył Budka.

Pytany, kiedy dojdzie do spotkania liderów partii - przewodniczącego PO Donalda Tuska, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, lidera Polski 2050 Szymona Hołowni i współprzewodniczącego Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego, Budka zaznaczył, że liderzy cały czas ze sobą rozmawiają.

To nie jest tak, że trzeba specjalnych spotkań - dodał.

Wcześniej rzecznik PO Jan Grabiec powiedział, że wątpliwe jest, by zarząd wydał w czwartek oświadczenie, że kandydatem PO na przyszłego premiera jest Donald Tusk.

Raczej podsumujemy wybory i ustalimy plan polityczny na najbliższe tygodnie. A decyzja o wskazaniu premiera będzie pewnie wspólną decyzją naszych koalicjantów i nas - mówił wcześniej w Polsat News.

CZYTAJ TAKŻE: Będziecie pracować w niedzielę! „Tak” - tego chce KO