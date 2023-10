"Polska nie na sprzedaż" vs "nie będę słuchał takich jak premier Morawiecki". Debata wyborcza w TVP

Dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina. Rząd PO wyprzedał majątek spółek skarbu państwa za 58 mln zł. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. Mamy niezależność od Rosji, mamy Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawieść na Polsce tabliczki „na sprzedaż”!, (…) jeśli wrócą do władzy, znowu otorzą drzwi dla mafii watowskich. Otworzą też drzwi na imigrantów - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas Debaty wyborczej w TVP. Donald Tusk: „Tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić ojczyzną”. Hołownia: Bardzo szanujemy państwa pieniądze, dlatego mówimy „nie” rozdawnictwu

Zakończyła się przedwyborcza debata w TVP. Prawo i Sprawiedliwość na debacie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, a Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050 Szymona Hołownię, Konfederacja - posła Krzysztofa Bosaka, a Bezpartyjni Samorządowcy - członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja.

Oto najważniejsze cytaty w różnych kategoriach

1. Imigracja

Tu Donald Tusk nie wykorzystał okazji do odpowiedzi. Zamiast tego starał się być dowcipny i złośliwy, atakując prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Merytorycznej odpowiedzi jednak nie udzielił, bo nie zdążył. Jak pokazały lata rządów PO-PSL i utarczek bezpośrednio poprzedzających tragedię w Smoleńsku, tak samo w dzisiejszej debacie, zamiast skupić się na pracy merytorycznej, cały wysiłek i czas stracił na złośliwości wobec PiS.

Jestem tu dziś dla Państwa, szczególnie dla tych, dla których TVP jest jedynym źródłem informacji. Cieszę się, że Państwo mogą zobaczyć, że jestem takim, jak Wy. Wiem, że czekaliście byś może na inną debatę, z prezesem Kaczyńskim, chciałem z nim stanąć twarzą w twarz. (..) Niestety stworzył. Chcę wykorzystać te 7 minut, żeby podzielić się moimi argumentami i żebyśmy usłyszeli parę słow prawdy. (…) Co migracji - słowo migracja oznacza dzisiaj przede wszystkim… - powiedział Donald Tusk, po czym skończył mu się czas. Polska przyjęła już ponad milion uchodźców z Ukrainy. Nikt nie zmusi nas, byśmy przyjmowali ich wbrew naszej woli, kłopot w tym, że przyjmuje i to nie Bruksela ich wysyła, tylko Nowogrodzka. Przez mur na granicy przenika 20 tys. imigrantów tylko w ciągu tego roku. Ilu ludziom sprzedane wizy, tego też nie wiemy - mówił Szymon Hołownia.

Krzysztof Maj wygarnął, że pamięta harce jednego z polityków PO który atakował mur na granicy i polskich pograniczników.

Powinniśmy w Polsce usiąść i ponad podziałami porozmawiać o tym jak polityka migracyjna powinna wyglądać.

Joanna Scheuring-Wielgus proponowała model obecny w Kanadzie, gdzie przyjęty jest odgórnie roczny limit przyjęcia uchodźców. Nie dała jednak za wygraną i dorzuciła emocjonalne:

Polska potrzebuje polityki takiej, by w lasach nie umierały dzieci - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że nie może być tak, że Unia każe Polsce przyjmowac migrantów, a niemieckie łodzie pomagają ich ściągać do Europy.

Pakiet zmuszający Polskę do relokacji należy odrzucić. To nie jest dobre narzędzie - powiedział Krzysztof Bosak.

Premier Morawiecki odniósł się do tego, o czym zaczął mówić Donald Tusk, jednak nie zdążył, bo czas wykorzystał na złośliwości, czyli o aferze wizowej oraz zarzutów pozostałych uczestników debaty wobec aktualnego rządu.

Wszyscy na jednego, banda rudego. Zaczęło się od krytyki tego, co naprawdę jest wyssaną z palca aferą (tzw. afera wizowa - red.). A to ja na Radzie Europejskiej postawiłem weto w sprawie migracji. A Donald Tusk miał obiecane stanowisko za to, że będzie przyjmował imigrantow. (…0 My obronimy Polaków rpzed gwałtami i podpalonymi autami jak w Paryżu i Sztokoholmie - zakończył premier Mateusz Morawiecki.

2. Emerytury

Bosak: Polska potrzebuje uczciwej debaty na temat tego, skad wezmą się peiniadze na wyższe emertury. (…) Realnym problemem jest, że w tej chwili my jako Polacy finansujemy emerytury dla Ukraińców prascujący w Polsce. To należy natychmiast wypowiedzieć.

Hołownia: Wiek emerytalny pozostanie na niezmienionym poziomie.

Scheuring-Wielgus: Lewica głosowała przeciw podniesieniu wieku emerytalnego. Jako lewica gwarantujemy, że dwa razy do roku renty i emerytury będą waloryzowane. Proponujemy też rentę wdowią.

Morawiecki: Fakty sa takie. To rząd Donalda Tuska podniósł wiek emerytalny, a nasz rząd obniżył wiek emerytalny. Pan Tusk przeszedł na obniżoną emeryturę i pobiera gigantyczną europejską emeryturę.

Tusk: Po wygranych wyborach będę bronił wieku emerytalnego i nie słyuchał doradców takich jak premier Morawiecki.

Maj: Młodzi ludzie są zaniepokojeni o swoją emeryturę. Młodzi przedsiębiorcy chcą mieć wybrór, chcą mieć dobrowolność, bo mówią, ze są zaradni. Bezpartyjni nie chcą podniesienia wieku emerytalnego, ale gwarancji dla wszystkich, żeby wiedzieć na co liczyć.

3. Polityka społeczna

Hołownia: Bardzo szanujemy państwa pieniądze, dlatego mówimy „nie” rozdawnictwu. Sprawdzćie najpierw Wydamy 3 mld zł od razu na 100 tys. nowych miejsc w żłobkach. Zainwestujemy 6 proc. PKB w szkołę z ciepłym posiłkiem, bez prac domowych.

Morawiecki: Tusk miał serce z kamienia kiedy rządził. Myśmy te odzyskali te 260 mld zł od mafii VAT i oddaliśmy je waszym dzieciom. Ich polityka społeczna (PO-red.) to było mniej niż zero. Ale jeśli wrócą do władzy, znowu otworzą drzwi dla mafii vatowskich. Otworzą też drzwi na imigrantów. Tylko PiS gwarantuje niezmienność tego.

Maj: Młodzież od 26 roku życia dostaje obniżkę pensji. Nie chcemy dawać nikomu pieniędzy do ręki. Zamiast telewizji publicznej, darmowa komunikacja dla wszystkich i zerowy PIT dla wszystkich uczciwie pracujących.

Tusk: 800 plus mogło być już w czerwcu. Proponowaliśmy, by to zrobić od razu, kiedy Jarosław Kaczyński to zapowiedział. Oni to zablokowali. Dla nas to bardzo ważne by emerytury coś znaczyły. Proponujemy zniesienie opodatkowania emerytur.

Wielgus: To co zostało dane nie zostanie odebrane. Będzie co roku waloryzowane.

Bosak: Obecny poziom świadczeń społecznych za którym głosowali wszyscy tu obecni to zadłużenie. Trzeba 420 mld zł pożyczyć żeby obsłużyć dług. Proponujemy oszczędności. Należy obniżać opodatkowanie.

4. Lasy i prywatyzacja

Wielgus: Lewica jest przeciw wyprzedaży majątku polskiego.

Bosak: Lasów nie należy prywatyzować. Należy zadbać również o to, by z Polski nie wyjeżdżało nieprzetworzone dreweno, bo go w Polsce brakuje.

Morawiecki do Tuska: Dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina. Rząd PO wyprzedał majątek za 58 mln zł Spółek Skarbu Państwa. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby lasy Bałtyk i Tatry. Mamy niezależność od Rosji, mamy Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawieść na Polsce tabliczki „na sprzedaż”!

Hołownia: Ciekawe jaki wazon polski rząd otrzymał za sprzedaż LOTOSu Arabom i Węgrom. Nie wolno prywatyzować takich spółek. Ale sprywatyzował też spółki państwowe obsadzając dziś już sytymi kotami, które sponsorują kampanię. Lasy trzeba chronić. 20 proc. najcenniejszego drzewostanu wyłączyć ze sprzedaży drewna.

Maj: To prawda że (za Donalda Tuska - red.) za 2 mld zł sprzedano akcje KGHM. Po co?

Tusk: Czy wiecie, że Morawiecki i Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej i Saydyjczycy zapłacili dwa razy mniej niż za Ronaldo. Po kilku miesiącach z zysku tej rafinerii, arabowie zwrócili sobie tę inwestycję. Lasy Państwowe już są sprywatyzowane. Za to będziecie odpowiadali.

5. Bezpieczeństwo

Bosak: Polska musi być silna i musi być uzbrojona, ale ktoś to wszystko musi obsługiwać.

Tusk: Bezpieczny naród to odważni, doświadczeni przywódcy i odpowiedzialni. (…) Tchórze i dziwolągi nie mogą rządzić ojczyzną.

Morawiecki: (Donald Tusk - red.) Nie mógł opdowiedziec nawet na tak podstaowwe pytania. Według doktryny PO pół Polski nie miała być broniona. Tusk mylił się we wszystkim, co dotyczy bezpieczeństwa Polski. Kiedy bomby spadały na Kijów, byłem tam z prezesem Kaczyńskim. Czy chcecie tchórza za premiera? Tak długo jak będzie rządził PiS Polska będzie niezdobytą twierdzą.

Wielgus: Dla nas bezpieczna Polska to taka, w której każdy wie gdzie jest schron i gdzie znaleźć schronienie. Dla Lewicy to Polska w której rząd wie, że wróg jest na Wschodzie, a nie na Zachodzie. To też bezpieczna Polska na drogach.

Hołownia: Bezpieczna Polska to gwarancja, że żaden żoładak Putina nie wejdzie do Polski, a żaden nie będzie świętować w z Rosjanami w Łazienkach (jak minister spraw zagranicznych Radek Sikorski za PO - red.). Naprawdę mamy dość wrogów na zewnątrz, żeby szukać ich wewnątrz Polski. 50 proc. wydatków na obronność zostanie w kraju, oddzielimy partię od munduru.

Maj: Zasługujemy na naprawdę bezpieczną Polskę. Musimy zacząć zgodę. Np. by Tusk powstrzymał bieganie z niebieską siatką na granicy i obrażanie polskiego munduru. A bezpieczeństwo energetyczne? Gdzie są sieci szkieletowe? Gdzie są magazyny energii? Polacy założyli fotowoltaikę, a nie mogą z tego korzystać.

6. Inflacja: Zwalczanie inflacji bezrobociem vs Ochrona miejsc pracy za nieco większą inflację

Hołownia: Pierwsza rzecz to sprowadzić do Polski inwestycje. Głos na PiS to głos za tym, by do Polski nie dotarło ani jedno euro. My, Trzecia Droga, proponujemy wakacje zusowskie dla przedsiębiorców, powrót do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu.

Tusk: Bezrobocie. Dzisiaj J. Kaczyński jest w przysusze. To 18 proc. bezrobocia. Premier Morawiecki może powie Polakom ile zarobił na handlu nieruchomościami. 100 mln zł? Ukrywa pan to bardzo zawzięcie. Nie tylko bezrobocie w Polsce jest odkuczliwe, ale i ceny i płacy. Musimy mieć bardziej opłacalną pracę. Życie w Polsce musi być lepsze bardziej znośne.

Wielgus: Polska jest krajem, który najciężej pracuje w Europie. My chcemy Polski, w której jest czas na pracę ale i na rodzinę. Chemy skrócić czas pracy do 35 godzin tygodniowo, ale z zachowaniem dotychczasowych wynagrodzeń. Ważne też, by brakujących zawodów jak nauczycieli, pielęgniarek, były dobrze opłacane. Proponujemy 25 proc. podwyżki.

Bosak: Pogląd że wysoka inflacja idzie w parze z rozwojem jest błędem. Rząd sam niszczył w Polsce miejsca pracy. Dawał gigantyczne dofinansowania zagranicznym firmom, a polskim przedsiębiorcom podnosił zobowiązania. Zamykał wszystko w czym nie było dużego kapitału zagranicznego.

Maj: dyskutujemy o tym co kiedyś, skupmy się na tym co dzisiaj. Bezrobocie w różnych częściach polski ma różną wysokość. Proponujemy wyrównanie edykacji, wyrównanie komunikajci, PiT 0 by dać automatyczną podwyżkę płac w firmach.

Morawiecki: Boli Tuska to, że ja zostaiłem wielkie pieniądze dla polski, a on zostawił Polskę dla wielkicyh pieniędzy. Kiedyś 2 mln 300 tys było bez pracy. To liczba wstydu PO. Tusk był premierem polskiej biedy. Dziś bezrobocie jest najniższe w polskiej historii.

7. SWOBODNA WYPOWIEDŹ

Morawiecki: Przed nami najważniejsze wybory od lat. Z jednej strony PiS, z drugiej blok opozycji. Co łączy Wielgus z Hołownią? Jedni i drudzy to głos na Tuska. Od 5 zł za prace za godzinę do 28 godzin za godzinę. Od likwidacji polskiej armii do silnego wojska polskiego. Od głodowych emerytur, to emerytur. Stoimy przed prostym wyborem, Polska skłócona albo rozwijająca się.

Bosak: Wzajemne przytyki to styl uprawiania polityki miedzy PiS a PO. Nie różnią się ze sobą. W mediach chwytają się za łby. Jedyną prawdziwą alternatywa jest Konfederacja.

Wielgus: Lewica to ekipa ludzi do zadań specjalnych. Członkostwo w UE, w NATO, przed nami kolejne zadania. Kobiety głosujące za siebie – głosujcie za lewicę. Ksiądz płacący podatki takie jak parafianie – głosujcie na Lewicę. Polska dla wszystkich -głosujcie na lewice. Silna Lewica to silna Polska.

Tusk: Mateusz co się z tobą stało. Jak prosiłeś mnie o pracę, wyglądałeś na człowieka spokojnego i wyważonego. Co ten PiS przez kilka lat z ludźmi robi… Przyjdźicie z prezesem Kaczyńskim do mnie w piątek na debatę w dowolnym miejscu, ja was wysłucham. W Wigilię podamy sobie ręce…

Maj: Premierzy zachowują się jak Flip i Flap. A my potrzebujemy normalnej Polski. Albo zagłosują Polacy na tych, którzy są już na Wiejskiej, albo na tych, którzy sprawdzili się w regionach. Wierzę, że nas bezpartykjnych jest najwięcej. Trzeba normalnej Polski, trzeba samorządowców.

Hołownia: oglądając tę debatę , oni tak mogą jeszcze osiem lat. A nadal nie będziemy mieli w Polsce tego, co powinniśmy mieć już dawno. In vitro, niskich rachunków za energię, pojednania narodowego. Pokazaliśmy z Kosiniakiem Kamyszem, że to jest możliwe.

