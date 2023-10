"To zmienia oblicze Polski". Dofinansowanie 26 mld zł

Program Inwestycji Strategicznych znacząco zmienia oblicze Polski – powiedział PAP minister w KPRM Łukasz Schreiber. W sobotę ogłoszono wyniki ósmej edycji programu - na dofinansowania przeznaczone zostanie blisko 26 mld zł.

Warto zwrócić uwagę, że to samorządowcy, w porozumieniu z mieszkańcami, decydują o tym i zgłaszają projekty, jakie chcieliby widzieć w realizacji u siebie – co najmniej 99 proc. samorządów otrzymało takie wsparcie. Oczywiście są one na różnym poziomie, bo też różne są potrzeby, różna jest wielkość tych samorządów – powiedział w rozmowie z PAP minister w KPRM Łukasz Schreiber. Poinformował też, że na dofinansowania przeznaczone zostanie łącznie blisko 26 mld zł.

Dodał, że samorządy same decydują o celach i jest to program „dla każdego”. Dominują – jak mówił – wnioski na dofinansowanie budowy lub remontów dróg, ale także inwestycje w kulturę, oświatę i sport, inwestycje wodno-kanalizacyjne, wszystko, co jest mieszkańcom potrzebne, wszystko, co jest dla danej gminy, dla danego powiatu kluczowe”.

Dofinansowanie otrzymują i największe miasta, od Warszawy i Bydgoszczy począwszy, ale też najmniejsze wiejskie gminy. Zaletą tego programu jest to, jak zmienia się rzeczywistość i to jest od początku cel tego programu – mówił Schreiber.

Podkreślił, że Program Inwestycji Strategicznych daje możliwość wykonywania zadań małym lokalnym firmom. Jak mówił, to program, który „nie tylko uratował, ale też stworzył szereg miejsc pracy”.

Schreiber podał, że we wnioskach pojawiają się także przedszkola, żłobki, są budowane stadiony sportowe.

Na przykład w Tucholi (woj. kujawsko-pomorskie – PAP) z tych środków, po 20 latach, zostało wybudowane kino – zaznaczył.

Dodał, że często nie są to inwestycje „spektakularne”, ale pozwalają rozwiązać „nierozwiązywalne” wcześniej problemy, jak na przykład budowa oczyszczalni ścieków.

Dla tych gmin, które się rozwijają, w których liczba mieszkańców rośnie, zadania robią się trochę inne niż dla gmin, z których mieszkańców trochę ubywa. Pomaga to również – co bardzo istotne – zdecydować się na związanie się ze swoją gminą osobom, które już decydowały się na wyjazd do wielkiego miasta – wskazał Schreiber dodając, że jest to program, który „znacząco zmienia oblicze Polski”.

Pełna lista wyników ósmego naboru w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023.

Dofinansowanie z Programu przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach m.in. budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej; wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni; źródeł ciepła sieciowego zeroemisyjnego; indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego; infrastruktury społecznej; edukacyjnej.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku, aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98 proc. kosztów danej inwestycji.

CZYTAJ TAKŻE: Świat reaguje. „Z niepokojem przyjęliśmy wieści”

CZYTAJ TAKŻE: Mołdawia robi zapasy gazu. Reaguje na działania Rosji

pap, jb