Polskie MSP tracą migając się od transformacji cyfrowej

Dane są nową ropą naftową nowej gospodarki. Jednak firmy zdaje się nie korzystają z nich w zadowalającym stopniu, albo niemal wcale. Gościem Maksymiliana Wysockiego jest Justyna Wronka-Dudzińska, szefowa działu konsultingu i członkini zarządu, Xplus

ERP, czyli planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ang. Enterprise Resource Planning) – systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. To systemy, które wspierają procesy w przedsiębiorstwie, pomagające patrzeć na nie integralnie.

Systemy ERP to inteligentne aplikacje wspomagające zarządzanie biznesem i organizacją pracy w firmach. Oferowane są w wersjach cloud (chmurowych) i on-premises.

Cyfrowa transformacja staje się prawdziwą potrzebą, zwłaszcza wśród dużych firm. To szczególnie ważne w momencie spowolnienia gospodarczego. Coraz więcej dużych firm zdaje sobie sprawę, że jeżeli przeoczy moment na cyfryzację, w przyszłości może sobie nie poradzić z konkurentami, którzy są w stanie podejmować kluczowe decyzje biznesowe w oparciu o stale aktualizowane i dokładne dane. Tymczasem wśród małych i średnich firm wdrożenia ERP idą bardzo słabo.

Dane są kluczowym czynnikiem sukcesu dobrego wdrożenia systemu ERP. Integralność rozumiana jako przepływ danych od jednego procesu do drugiego. Czyli jeśli wprowadzimy zamówienie sprzedaży, to obszar produkcji lub planowania widzi od razu to zamówienie, może reagować, przeplanować produkcję, jeśli to zamówienie jest priorytetowe, może spojrzeć na stany magazynowe, uzupełnić je, jeśli terminy zamówienia są przyszłe. I tak właśnie działa system ERP - mówi Justyna Wronka-Dudzińska, szefowa działu konsultingu i członkini zarządu, Xplus.

Systemy ERP pozwalają na najbardziej optymalne zarządzanie procesami przez skupienie na danych. Menedżer w takiej firmie może na bieżąco śledzić dane z różnych działów, niemal jak administrator strony widzi w czasie rzeczywistym wyniki strony www.

W systemie ERP obsługujemy wszystkie procesy danego przedsiębiorstwa. To okulary dla zarządu na wszystkie dane, które do tego systemu wprowadzamy. Może tu być cały łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Od kreowania produktu przez proces zakupowy, realizacji i zamówień, aż do wejścia w procesy badań i rozwoju oraz produkcji nowych produktów, sprzedaży, czy optymalizacji kosztów, nawet po HR i finanse - mówi przedstawicielka Xplus.

Większość funkcjonalności w systemach ERP jest „pudełkowa”, tzn., że dana opcja posiada szereg zaplanowanych funkcjonalności, ale możliwe jest też dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb.

Mniej niż co trzecia firma w Polsce korzysta z ERP

Według danych GUS wykorzystanie systemu ERP w Polsce w 2019 roku deklarowało 28,5 proc. przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających minimum 10 pracowników. W porównaniu z rokiem 2017 wzrost nie jest duży i wynosi 2,4 punktu procentowego. Wynik poniżej 30 proc. sprawia, że pod kątem posiadania systemów ERP, znajdujemy się na szóstym miejscu od końca w Unii Europejskiej. To dziwi, bo na rynku nie brakuje takich rozwiązań, także dla firm z sektora MSP.

Tych rozwiązań jest mnóstwo. Warto zajrzeć do Internetu. Gartner co jakiś czas pokazuje wykresy usytuowania różnych produktów w zależności od tego w jakiej branży funkcjonujemy lub w zależności od tego jak dużym jesteśmy przedsiębiorstwem. Każdy z tych głównych, dużych producentów, jak Microsoft, jak SAP, IFS, Oracle posiada gamę produktów zarówno tych dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla małych i średnich. Na rynku polskim znajduje się też dużo rozwiązań szytych na miarę dla polskich przedsiębiorstw z takich firm jak Infor, czy Simple. My pracujemy z Microsoftem.

Rozwiązania takie łączą CRM (bazy danych o klientach), ERP, Office 365 i Power BI w zintegrowany pakiet usług wspierających m.in. finanse, sprzedaż, obsługę działań w terenie, produkcję, projekty, magazyny, logistykę, handel, marketing, a także obsługę klienta.

Myślę, że Microsoft z Dynamics 365 jest dziś najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą w ogóle w świecie. Wiele lat temu ten obszar business application, czyli wsparcia przez Microsoft biznesu nie był aż tak dofinansowany przez Microsoft (jak dziś). Dziś jesteśmy w zupełnie innym punkcie. Microsoft stara się słuchać firm i branż, co myślę jest też charakterystyczne dla Microsoftu, ale też dla innych produktów, że one specjalizują się na innych branżach. Tu mamy kompletną ofertę dla wielu różnych branż i co jest istotne zarówno dla małych jak i średnich, i dużych przedsiębiorstw. Słuchając menedżerów są w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie dla tej właśnie firmy. Można ulepić takie naczynie, z którego firma będzie czerpać najwięcej korzyści.

