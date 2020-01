ISIS nawołuje do zamachów na terenie Izraela

Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) wezwała swoich bojowników i wszystkich muzułmanów do ataków na Żydów i osiedla żydowskie w nagraniu audio, opublikowanym w poniedziałek, na którym prawdopodobnie słychać głos rzecznika IS Abu Hamzaha al-Kuraisziego.

W nagraniu słychać głos, który mówi, że Państwo Islamskie (IS) chce, żeby tzw. porozumienie stulecia, czyli plan administracji prezydenta USA Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu poniósł porażkę. Agencja Reutera nie mogła na razie zweryfikować tożsamości mówcy.

Plan, którego ogłoszenie jest zapowiadane przez Trumpa od kilku miesięcy, ma zostać ujawniony w ciągu dnia w poniedziałek.

Przywódca rządzącego w Strefie Gazy Hamasu Ismail Hanija powiedział w niedzielę, że plan pokojowy USA dla Bliskiego Wschodu „nie przejdzie” i może nawet doprowadzić do „nowej fazy” w walce Palestyńczyków o ich ziemie. W poniedziałek premier Izraela Benjamin Netanjahu spotka się w sprawie planu z prezydentem Trumpem.

Główni architekci planu bliskowschodniego to wysłannik USA na Bliski Wschód Jason Greenblatt, który odszedł z amerykańskiej administracji we wrześniu ubiegłego roku, oraz doradca i zięć Trumpa Jared Kushner. Palestyńczycy odrzucili jednak projekt już na wstępie w ramach bojkotu inicjatyw Waszyngtonu w związku z uznaniem przez Trumpa Jerozolimy za stolicę Izraela.

SzSz(PAP)