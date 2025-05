Loty do Izraela zawieszone. Czy Huti znaleźli sposób?

Linie lotnicze Lufthansa, Delta, British Airways i Air India poinformowały w niedzielę po południu, że ze względu na bezpieczeństwo pasażerów zawieszają połączenia z Tel Awiwem po ataku rebeliantów Huti na lotnisko Ben Guriona, którego okolice zostały trafione rakietą balistyczną.

Grupa Lufthansa, do której należą też austriackie oraz szwajcarskie linie lotnicze, a także tani przewoźnicy jak Eurowings oraz udziały we włoskich liniach ITA Airways, przekazała, że zawiesza połączenia z lotniskiem Ben Guriona do wtorku.

Również do wtorku wstrzymane zostały „w trybie natychmiastowym” loty Air India do Tel Awiwu - przekazały indyjskie linie lotnicze.

Amerykańska Delta odwołała niedzielne i poniedziałkowe połączenia między portem Ben Guriona a nowojorskim lotniskiem JFK.

British Airways zawiesza loty do Tel Awiwu do środy.

Rakieta Huti przedarła się przez izraelską obronę

Rakieta balistyczna wystrzelona z Jemenu uderzyła wcześniej w niedzielę w okolice lotniska Ben Guriona w środkowym Izraelu; kilka osób zostało lekko rannych. Na około pół godziny wstrzymano operacje lotnicze.

Buzuje na Bliskim Wschodzie. O włos od eskalacji

Wojsko poinformowało, że obrona powietrzna podejmowała nieskuteczne próby zestrzelenia pocisku. Rakiety nie przechwycił ani izraelski system Arrow, ani amerykański THAAD, który USA rozmieściło w Izraelu, by pomóc w obronie powietrznej - przekazały źródła portalu Times of Israel.

Lotnisko Ben Guriona jest głównym międzynarodowym portem lotniczym Izraela. Wspierani przez Iran Huti od wybuchu wojny w Strefie Gazy atakują Izrael rakietami i dronami. Huti wielokrotnie deklarowali wcześniej, że ich celem jest zbombardowanie lotniska Ben Guriona. Większość pocisków odpalanych z Jemenu jest przechwytywanych przez obronę powietrzną.

Netanjahu: więcej ataków na Huti po ich nalocie na lotnisko

Izraelski premier Benjamin Netanjahu zapowiedział w niedzielę więcej ataków na jemeńskich rebeliantów Huti po tym, gdy rano zaatakowali oni rakietą balistyczną lotnisko Ben Guriona. Premier dodał, że na razie nie zdradzi szczegółów tych operacji, ale Izrael przyłączy się do działań USA przeciwko Huti.

Netanjahu podkreślił jednak, że odpowiedź na ataki Huti nie będzie jednorazowym atakiem.

Wspierani przez Iran Huti od wybuchu wojny w Strefie Gazy atakują Izrael rakietami i dronami. Większość pocisków odpalanych z Jemenu jest zestrzeliwana, nie powodując ofiar i nie czyniąc strat.

Kontrolujący duże tereny Jemenu Huti od jesieni 2023 r. przeprowadzili też ponad 100 ataków na statki handlowe na Morzu Czerwonym i Zatoce Adeńskiej, deklarując, że wspierają w ten sposób walkę Hamasu z Izraelem.

