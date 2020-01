MSZ: Temat reparacji od Rosji jest nadal aktualny

Temat reparacji wojennych ze strony Rosji musi być przypominany cały czas, bo to nie jest coś, co się przedawnia - wskazał w środę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Zaznaczył jednocześnie, że w obecnej sytuacji politycznej jakiekolwiek próby porozumienia z Rosją napotykają na szereg przeszkód.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział w opublikowanym w sobotę wywiadzie dla niemieckiej gazety „Bild” m.in., że Warszawa nie pogodzi się z tym, że nie otrzymała reparacji od Rosji za zniszczenia wojenne.

Jabłoński pytany na antenie Radia Zet, czy ze strony Rosji należą się Polsce reparacje, odpowiedział: „zdecydowanie tak”.

To jest kwestia absolutnie jednoznaczna, jeżeli ktoś popełniał zbrodnie wojenne i doprowadził do wymordowania kilkuset tysięcy a nawet prawdopodobnie około miliona naszych obywateli, jeśli potem nas okupował przez kilkadziesiąt lat, czy byliśmy podporządkowani Związkowi Sowieckiemu, to nie ma powodu, żeby o tym nie mówić” - ocenił wiceminister spraw zagranicznych.