Reparacje? W kolejnej kadencji Niemcy usiądą do rozmów!

W przyszłej kadencji Sejmu Niemcy usiądą do rozmów w sprawie reparacji. Nie będą w stanie dłużej przed tym tematem uciekać, bo on jest dla nich wizerunkowo niszczący - powiedział w czwartek wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk w radiu RMF FM.

W środę w Radzie Europy w Strasburgu odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie raportu brytyjskiego parlamentarzysty lorda Keena, który zakłada stworzenie międzynarodowego mechanizmu rozwiązywania historycznych sporów dotyczących odszkodowań wojennych.

Mularczyk zaznaczył, że „jest duża szansa, że na sesji Rady Europy w styczniu odbędzie się debata i zostanie ta rezolucja uchwalona”. „To stworzy nam mechanizm, który zmusi Niemców i państwo niemieckiego do podjęcia dialogu z Polską w sprawie reparacji wojennych” - dodał. Dopytywany, kiedy faktycznie to może nastąpić, wiceszef MSZ podkreślił, że „jestem absolutnie przekonany, że to nastąpi w przyszłej kadencji Sejmu”.

Przypomniał, że „przez osiemdziesiąt lat nikt tego w Polsce +nie załatwił+, zaś my w ciągu roku podnieśliśmy ten temat na arenie międzynarodowej”. „Deklaruję, że w przyszłej kadencji Sejmu Niemcy usiądą do rozmów, bo nie będą w stanie dłużej przed tym tematem uciekać, bo on jest dla nich wizerunkowo niszczący. O tym temacie wie już cały świat - Ameryka, Kanada, Parlament Europejski, Bruksela. Niemcy nie będą w stanie przed Polską uciekać” – podkreślił Mularczyk.

