Minister finansów Tadeusz Kościński ocenia jako „bardzo ciekawy” pomysł zmiany w podatku bankowym, zgodnie z którym do podstawy jego wyliczania nie byłyby uwzględniane aktywa przeznaczane na kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorców.

„Można się zastanawiać, czy nie powinniśmy zmienić podatku bankowego, tak żeby kredyty na inwestycje były łatwiejsze do uzyskania i tańsze. Banki zgłosiły pomysł, żeby nie wliczać do podatku bankowego jego aktywów, które są przeznaczane na kredyty inwestycyjne. Taka propozycja została też zgłoszona przez przedsiębiorców” - powiedział PAP Biznes minister Tadeusz Kościński.

To pomysł bardzo ciekawy i interesujący. Trzeba popatrzeć na detale, zobaczyć, jakie to może przynieść efekty i pracować dalej. Jeśli to miałoby pomóc w rozwoju rynku, to należy o tym rozmawiać i być może dokonać zmian.