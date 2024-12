Domański zmienia podatek Belki: kolejny odcinek serialu

W tej chwili pracujemy nad nową propozycją ograniczenia podatku Belki, mam nadzieję, że będzie ona mogła wejść w roku 2026 - powiedział w poniedziałek w Polsat News minister finansów Andrzej Domański.

„Przedstawiliśmy naszą propozycję ograniczenia podatku Belki. Pojawiły się różne głosy, niektóre również krytyczne. W tej chwili pracujemy nad nową propozycją, która będzie obejmowała długofalowe inwestycje. Mam nadzieję, że ona będzie mogła wejść w roku 2026” - powiedział Domański.

Dopytywany, kiedy taka propozycja mogłaby ujrzeć światło dzienne wskazał, że chciałby, „żeby to było w pierwszej połowie roku„.

Podatek Belki wynoszący 19 proc. to zryczałtowany podatek dochodowy od zysków kapitałowych pobierany od osób fizycznych. Został on wprowadzony w 2002 roku przez Marka Belkę - ministra finansów w rządzie Leszka Millera, w celu łatania dziury budżetowej.

Przypomnijmy, że zmiany podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) znajdowały się w tzw. „100 Konkretach”, czyli programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Jeszcze w czerwcu minister Domański zapowiadał obniżkę podatku od początku 2025 roku.

„Wracając do podatku Belki - podatek ten będzie obniżony od 1 stycznia 2025 roku. Może tutaj przy okazji dodam jeszcze, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad innymi narzędziami, które będą wspierały oszczędzanie Polaków oszczędności, także na rynku kapitałowym” - powiedział Domański podczas spotkania live z internautami w połowie czerwca.

W marcu Domański informował, że Ministerstwo Finansów ma gotowe założenia zmian w tzw. podatku Belki. Jak wskazywał, zwolnione z podatku byłyby dochody z lokat o zapadalności powyżej roku odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązywałaby także kwota wolna w odniesieniu do inwestycji w akcji, obligacje i TFI wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika.

Co z obietnicą kwoty wolnej od podatku?

Domański odniósł się także w poniedziałek w Polsat News do pytania o kwotę wolną w PIT. „Kwota wolna, ta obietnica wyborcza oczywiście jest aktualna. Pracujemy w Ministerstwie Finansów nad propozycją, która zostanie przedłożona panu premierowi Tuskowi. On do tego mnie zobowiązał i taką propozycję realizacji otrzyma” - powiedział.

„To nie jest prosty projekt, natomiast jesteśmy zdeterminowani, żeby to zrobić. Jestem przekonany, że do końca kadencji będzie to zrobione” - dodał.

Postulat zwiększenia kwoty wolnej od podatku od osób fizycznych do 60 tys. zł z obecnych 30 tys. zł był zgłaszany przez Koalicję Obywatelską podczas kampanii wyborczej przed ubiegłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Z kolei kwota wolna od podatku została ustalona na poziomie 30 tys. zł po zmianach, jakie zostały wprowadzone w ramach „Polskiego Ładu” na początku roku 2022.

PAP, sek

