Kubica wystartuje w serii DTM (Wideo)

Robert Kubica weźmie udział w serii wyścigów samochodowych DTM. Będzie reprezentował barwy ORLEN Team ART.

Polak zadebiutuje w tej serii. Jednocześnie nadal będzie kierowcą testowym zespołu F1 Alfa Romeo Racing Orlen.

Dotrzymaliśmy słowa, najpierw zaangażowaliśmy się w Formułę 1, później kontynuowaliśmy współpracę. Teraz kolejny ważny krok. Będziemy mieli własny zespół w serii DTM. Samochód będzie w kolorach biało-czerwonych. Bardzo angażujemy się w sport. Zwiększyliśmy wydatki o blisko 100%. Rozpoznawalność naszej marki buduje się właśnie przez sport. Dzięki temu najlepiej się pozyskuje klientów. Jeżeli porównamy zysk operacyjny w detalu, to w 2019 roku zwiększył się o 600 milionów. Wszystkie stacje w kraju i za granicami będą pod jednym brandem „Orlen”. Ten proces trwa. Standaryzacja w Polsce, Niemczech i w Czechach będzie realizowana w ciągu najbliższych dwóch lat. By nasza marka była jeszcze mocniej rozpoznawalna potrzebny jest rebranding, to będzie kolejny krok. Musimy bardzo mocno zainwestować w rozpoznawalność, nie w Polsce, ale za granicą. Musimy tam być bardzo mocno rozpoznawalni jako grupa Orlen. W Niemczech seria DTM jest bardzo popularna. Dzięki temu my również staniemy się rozpoznawalni - powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas briefingu prasowego.

Obajtek wyznał, że dość długo namawiał Kubicę do tego ruchu, bowiem ten nie do końca był przekonany do startów.

To nowa seria dla mnie. Seria DTM jest historyczna, zawsze te mistrzostwa budziły u mnie duży respekt. Są dużo mniej znane niż Formuła 1, ale były to wyścigi ikonowe. Poziom kierowców jest bardzo wysoki, czeka mnie bardzo trudne zadanie. Teraz czeka mnie ściganie w aucie z dachem, jest to poważne wyzwanie. Bardzo się cieszę, powrót do ścigania na tory był dla mnie czymś szczególnym. Dziękuje PKN Orlen za pomoc w dojściu do tego momentu. Razem z Orlenem zostajemy w Formule 1, jak zresztą państwo wiecie. Połączenie startów w serii DTM i pełnić rolę kierowcy rezerwowego w Alfa Romeo nie będzie proste, szczególnie z punktu widzenia logistycznego – dodał Robert Kubica.

Na briefingu prasowym obecny był także Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, który odniósł się do współpracy Orlenu i Kubicy.

Działanie na wielu polach jest niezbędne. Współdziałanie w drużynie. Tak jest w sporcie, ale również i w biznesie. Życzę panu prezesowi, żeby Orlen stał się marką globalną. Mamy takie ambicje, żeby polskie wielkie firmy się jednoczyły i były coraz potężniejsze. To wszystko służy Polsce, nie tylko Orlenowi, ale całej Polsce. Nasz kraj pokazuje w ten sposób, że jest krajem przyszłości, krajem rozwijającym się, w którym warto zainwestować- mówił Sasin

Kubica w 2006 roku został pierwszym polskim kierowcą w F1. W 2008 roku w Kanadzie odniósł jedyne jak dotychczas zwycięstwo w wyścigu o GP. Jego karierę w najszybszej wyścigowej serii świata przerwał wypadek, do którego doszło w 2011 roku podczas Rajdu Ligurii. W jego wyniku doznał obrażeń, z których część okazała się trwała. 35-letni obecnie Polak nie poddał się jednak swoim ograniczeniom i dochodził do pełni sprawności najpierw w rajdach (w 2013 roku został mistrzem klasy WRC 2 - „drugiej ligi” rajdowych MŚ), a później, w 2018 roku, jako kierowca testowy i rozwojowy Williamsa w mistrzostwach świata Formuły 1.

DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) to jedna z najpopularniejszych serii wyścigowych w Niemczech. Powołana do życia została w 1984 roku. Rywalizowało w niej wielu wybitnych kierowców, jak m.in. Ralf Schumacher, David Coulthard, Mika Häkkinen czy Paul di Resta. W 2019 roku triumfował Niemiec René Rast.

W sezonie 2020 w serii DTM, której zawodnikiem jest Robert Kubica, zostanie rozegranych dwadzieścia wyścigów. Pierwszy weekend zaplanowano na belgijskim torze Zolder w dniach 25-26 kwietnia, ostatni w terminie 3-4 października na niemieckim Hockenheim.

KG/PAP/Orlen