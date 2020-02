PFRON w końcu zmniejsza biurokrację wobec firm

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pięć lat zmniejszył o 74 proc. przeciętną liczbę wymaganych od firm danych sprawozdawczych – wynika z badania Grant Thornton, zrealizowanego pod patronatem Konfederacji Lewiatan.

Jak wskazuje Grant Thornton, przez pięć lat PFRON ograniczył swoje potrzeby sprawozdawcze od firm przeciętnie z 50 do 13 sprawozdań rocznie. To głównie skutek zmiany, zgodnie z którą od firm zatrudniających osoby niepełnosprawne wymaga obecnie dwóch formularzy miesięcznie zamiast czterech, jak było to pięć lat temu.

Chcemy być instytucją przyjazną pracodawcom. Dlatego jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych zmian dotyczących sposobu przekazywania sprawozdań finansowych. Już w tym roku odchodzimy od wersji papierowej i będziemy przyjmować jedynie sprawozdania elektroniczne – zapowiada prezes zarządu PFRON Krzysztof Michałkiewicz.

Planowane zmiany zakładają też zwolnienie z obowiązku dostarczenia do PFRON sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców, którzy są zobowiązani przekazać je do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wsparcie rynku pracy osób niepełnosprawnych to kluczowy obszar działań PFRON. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono prawie 3,5 mld złotych. Te środki trafiają do pracodawców, w formie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, do osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników – w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto przedsiębiorcy mogą uzyskać z PFRON dofinansowanie m.in. na przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. gr