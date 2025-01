Ile zarabiają prezesi spółek z GPW? Zdumiewają różnice

Przeciętna roczna pensja członka zarządu spółki giełdowej w 2023 r. wyniosła 950 tys. zł brutto i była większa o 4 proc. względem 2022 r. – wynika z raportu Grant Thornton.

Statystyczna spółka z rynku głównego GPW w Warszawie za 2023 r. wypłaciła swoim zarządom niemal 4 mln zł brutto, licząc pensję podstawową oraz różnego rodzaju premie czy prowizje. Jak podkreśla Grant Thornton, średnie wynagrodzenie członków zarządu rosło wolniej niż tempo inflacji, która wyniosła 11,4 proc. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło w 2023 roku wzrosło o 13 proc. rok do roku.

Według Grant Thornton w 2023 r. przychody spółek wzrosły o 21 proc., co oznacza, że na każdy tysiąc zł wynagrodzenia zarządu przypada 3,4 mln zł przychodu spółki, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzednich lat. W 2022 r. było to 3 mln zł, a w 2021 i 2020 r. - po 2,6 mln zł. Jak jednak zwrócono uwagę w raporcie, wynagrodzenia zarządu są często opóźnione o rok w stosunku do wyników spółki, zatem część płac jest uzależniona od wyników z roku poprzedniego, w tym przypadku - z 2022 r.

W jakich spółkach najwyższe wypłaty dla zarządu?

Zgodnie z raportem w 2023 r. najwyższe wynagrodzenie wypłacono w spółce Allegro – kluczowe kierownictwo spółki otrzymało 40,9 mln zł. W Santander Bank Polska było to 39,3 mln zł, w CD Projekt - 38,9 mln zł, w PCC Rokita - 36,9 mln zł.

Pod względem poziomu wynagrodzenia przypadającego na jednego członka zarządu w 2023 r. liderem kolejny rok pozostaje spółka PCC Rokita, z kwotą 18,4 mln zł. W czołówce najwyższych płac znalazła się również spółka Wawel - 6,1 mln zł, CD Projekt - 5,6 mln zł, HuuugeGames - 4,5 mln zł, oraz Inter Cars - 4,2 mln zł.

PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Siedem powodów, żeby bronić gotówki

Gietrzwałd. Wyrok, który komplikuje inwestycję Lidla

Chris Wright: „Nie ma brudnej i czystej energii”

»»Górnicy z kopalni Bogdanka bronią miejsc pracy. Głodówka! – oglądaj tylko na antenie telewizji wPolsce24