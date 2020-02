Litwa: Otwarto trasę kolejową z rafinerii w Możejkach

Pierwszy transport produktów z rafinerii PKN Orlen w Możejkach na Litwie wyruszył w sobotę na Łotwę odbudowanym torem w kierunku Renge na Łotwie. Nowy szlak ma skrócić trasę dostaw paliw z rafinerii na północ - do Łotwy i Estonii.

Liczący 19 km odcinek szlaku z Możejek do łotewskiego Renge został rozebrany przez litewskie koleje w 2008 r. Pod koniec 2019 r. litewskie koleje zakończyły odbudowę torów.

W uroczystym otwarciu szlaku w sobotę w Możejkach udział wzięli m.in. ministrowie transportu Litwy i Łotwy, kanclerz rządu Litwy, prezesi Kolei Litewskich i PKN Orlen.

Minister transportu Litwy Jarosław Narkiewicz podkreślił, że otwarcie nowej trasy będzie miało długofalowe pozytywne skutki zarówno dla rozwoju wielkiego biznesu, jak i dla lokalnych mieszkańców i samorządów.

Cieszy to, że realizacja podjętych decyzji o odbudowie szlaku zajęło zaledwie półtora roku. 19 kilometrów to może się wydawać mało ważne, ale jest to bardzo ważna część projektów infrastrukturalnych w regionie - powiedział szef kancelarii rząd Litwy Algirdas Stoncaitis. Zaznaczył, że to zaledwie jeden z licznych ponadnarodowych projektów, realizowanych w regionie.