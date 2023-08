Gigantyczna inwestycja Orlenu na... Litwie!

O północy w sobotę rozpocznie się transportowanie z Kłajpedy do przedsiębiorstwa Orlen Lietuva w Możejkach gigantycznego, ważącego około 1500 ton reaktora, kluczowego elementu budowanej w rafinerii instalacji hydrokrakingu. By przewieść rektor niektóre skrzyżowania na trasie zostały poszerzone, a linie elektryczne zostaną czasowo zdemontowane.

Wybudowany we Włoszech reaktor o długości 95 metrów, 6,5 metra szerokości i 10,5 metra wysokości do portu w Kłajpedzie przybył w tym tygodniu. Jego transport do Możejek będzie odbywał się w godzinach nocnych ze średnią prędkością 3 km/h. Trasa liczy ok. 145 km i będzie przebiegała drogami regionalnymi Kłajpedy, Kretyngi, Skuodasa i Możejek.

Jak informuje w sobotę agencja BNS, na ulicach Kłajpedy do przewozu ładunku zostaną ułożone specjalne ochronne arkusze, przywiezione z Holandii, a z niektórych skrzyżowań tymczasowo zostaną usunięte sygnalizacje świetlne. Niektóre skrzyżowania w Kłajpedzie i Możejkach, zjazdy i drogi zostały też poszerzone, ich jezdnie wzmocnione, mosty zrekonstruowane.

Operator dystrybucji energii elektrycznej ESO poinformował w tym tygodniu, że 178 skrzyżowań linii napowietrznych będzie musiało zostać zdemontowanych podczas transportowania reaktora, a następnie odbudowana. Planowane są przerwy w dostawie prądu trwające do 10 godzin.

Transport reaktora na plac budowy zrealizuje firma Mammoet, a cała operacja została przygotowana we współpracy z Litewską Generalną Dyrekcją Dróg. Do Możejek, zgodnie z założeniem, reaktor dotrze 18 sierpnia.

Prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie koncernu, wyjaśnia, że reaktor „stanowi serce inwestycji w pogłębiony przerób ropy” i jest „kluczowym elementem instalacji hydrokrakingu”.

Jak dodał Obajtek, nowa instalacja w Orlen Lietuva „znacząco poprawi rentowność i marże rafinerii w Możejkach, a tym samym mocniej uniezależni spółkę od zmiennego otoczenia makroekonomicznego”. „Dzięki temu możliwy będzie dalszy rozwój firmy w kierunku nowych produktów i wydłużania łańcucha wartości” – zapowiedział prezes Orlenu.

Według koncernu budowa instalacji pogłębionego przerobu ropy w rafinerii Orlen Lietuva ma zostać zrealizowane do końca 2024 r. i umożliwić wzrost EBITDA nawet o ok. 68 mln euro rocznie. „Wszystko to dzięki zwiększeniu uzysku produktów wysokomarżowych o nawet 12 proc., z obecnych niecałych 72 proc. do poziomu 84 proc.” - wskazał Orlen.

Koncern wyjaśnił przy tym, że „obecnie dla wyprodukowania oczekiwanego wolumenu paliw Orlen Lietuva przerabia do 10 mln ton surowca rocznie, a po uruchomieniu instalacji hydrokrakingu uzyskanie podobnego wolumenu paliw będzie możliwe przy przerobie na poziomie 8 mln ton ropy rocznie”.

Z Wilna Aleksandra Akińczo (PAP)