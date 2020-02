Ardanowski: małe ubojnie zwiększą dochody rolników

W związku z załamaniem skupu jagniąt na rynek włoski, hodowcy owiec z Podhala wystąpili do ministra rolnictwa o interwencyjny skup jagniąt. Jagnięcina to obowiązkowe danie na wielkanocnych stołach we Włoszech, ale w tym roku góralom nie udało się sprzedać nawet połowy przeznaczonych do sprzedaży zwierząt.