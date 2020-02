KE: Włochy będę mogły skorzystać z ulg z powodu koronawirusa

Włochy będą mogły skorzystać z elastyczności unijnych reguł budżetowych w związku z negatywnym wpływem koronawirusa na ten kraj - zasugerował w środę komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni. Bruksela nie ma na razie szacunków jak epidemia wpływa na gospodarkę.

W pakcie stabilności i wzrostu są klauzule dotyczące elastyczności. Są one zarezerwowane dla wyjątkowych sytuacji i dlatego to będzie omawiane w przyszłym miesiącu pamiętając o warunkach, które muszą być spełnione do wykorzystania tych klauzul - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Gentiloni.

Pakt stabilności i wzrostu to zbiór unijnych przepisów określających, jak koordynować krajowe polityki budżetowe w UE. Regulacje mają zapewnić solidne finanse publiczne w każdym kraju członkowskim. Przepisy przewidują, że gdy deficyt budżetowy przekracza 3 proc. PKB lub gdy dług publiczny przekracza 60 proc. PKB może być rozpoczęta odpowiednia procedura.

Włochy już wcześniej w związku z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten kraj, korzystały elastyczności w ramach tych przepisów. Na razie nie jest jasne w jakiej skali kraj ten zostanie dotknięty gospodarczo przez ogniska koronawirusa, ale już teraz część firm liczy straty, nie tylko we Włoszech.

Czytaj również:Obrzydliwy jak Francuz. Co trzecia osoba nie myje rąk po skorzystaniu z toalety

Jak zaznaczył najbliższe prognozy gospodarcze KE, w których może być uwzględniony efekt rozszerzania się epidemii będą dostępne na wiosnę.

Wciąż jest bardzo duża niepewność, więc ciężko jest określić wpływ; nie wiemy jak ta epidemia będzie się rozszerzać. Może to oczywiście doprowadzić do różnych scenariuszy ekonomicznych. To coś, co trzeba uważnie monitorować - zaznaczył Dombrovskis.