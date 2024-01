Wiceszef KE: będziemy wspierać gospodarkę Ukrainy

Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać gospodarkę Ukrainy, pamiętając jednocześnie o obawach polskich rolników związanych z ukraińskim importem produktów rolno-spożywczych - poinformował w poniedziałek na platformie X wiceszef KE Valdis Dombrovskis.

Dombrovskis odbył w poniedziałek wideokonferencję z Czesławem Siekierskim, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, oraz Krzysztofem Hetmanem, ministrem rozwoju gospodarczego i technologii.

Jak poinformował rzecznik KE Olof Gill, omówili oni bieżącą sytuację związaną ze wsparciem UE dla Ukrainy, w tym środkami związanymi z handlem. Media podawały wcześniej że, tematem rozmów Siekierskiego z Dombrovskisem miał być projekt KE przedłużający do czerwca 2025 r. bezcłowy handel z Ukrainą.

Minister Siekierski przypomniał zaangażowanie Polski we wspieranie Ukrainy na wszystkich poziomach, zarysowując jednocześnie obawy polskich rolników w związku z ukraińskim importem produktów rolno-spożywczych. Wiceszef KE Dombrovskis przypomniał wnioski z posiedzeń Rady Europejskiej w październiku i grudniu, podczas których państwa członkowskie zobowiązały się do dalszego zapewniania Ukrainie silnego wsparcia politycznego i gospodarczego tak długo, jak będzie to konieczne – przekazał Gill.