10 mln euro pomocy na walkę z szarańczą w Afryce

Stworzona od podstaw nowa linia do produkcji urządzeń, służących do suszenia ubrań, miałaby powstać w Łodzi do końca 2018 roku kosztem 43 mln euro. Kolejne 15 mln euro ma zostać przeznaczone na przeniesienie z Łodzi do fabryki we Wrocławiu produkcji lodówek i rozbudowania tamtejszego zakładu.