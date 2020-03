To oni tworzą przyszłość. Nagrodzono polskie innowacje

Wśród laureatów konkursu „Polski Produkt Przyszłości” organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju są projekty z obszaru medycyny, chemii, elektroniki czy biotechnologii. Przedsiębiorcy, jednostki naukowe oraz ich konsorcja rywalizowały o trzy nagrody główne po 100 tys. oraz wyróżnienia i nagrody specjalne.

Konkurs ma na celu promowanie opracowanych w Polsce innowacyjnych produktów i technologii, które mają potencjał, by zaistnieć na rynku światowym. Jego organizatorzy na co dzień oferują wsparcie przedsiębiorstwom i jednostkom naukowym, które chcą realizować nowatorskie projekty oraz tworzyć innowacyjne produkty i usługi.

Wyłonieni zwycięzcy to autorzy najbardziej innowacyjnych produktów i technologii opracowanych w Polsce. Dzięki nim nasze firmy i jednostki naukowe są bardziej konkurencyjne. Są przykładem, że działalność innowacyjna, która dzięki wprowadzonym przez rząd korzystnym dla innowatorów zmianom – takim jak m.in. ulgi na B+R czy program doktoratów wdrożeniowych – staje się udziałem coraz liczniejszego grona rodzimych przedsiębiorców. Rosnący udział nakładów na działalność B+R w PKB, które w 2018 r. wyniosły 1,21 proc., to nie tylko dobry prognostyk dla naszej gospodarki, ale przede wszystkim szansa na to, że częściej będziemy mogli korzystać z polskich innowacyjnych produktów i usług – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Do udziału w tegorocznej edycji zgłoszono 96 projektów, o 24 więcej niż rok wcześniej.

Wyniki w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”:

Wyniki w kategorii „Produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki”:

Wyniki w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”:

nagroda główna (100 tys. zł) – Kapituła zdecydowała o nie przyznaniu nagrody;

wyróżnienie (25 tys. zł) dla Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Innosil Sp. z o.o. za ILAGRO – innowacyjny produkt stymulujący odporność roślin. Wspieranie innowacji nie tylko od święta

Wśród zwycięzców i laureatów konkursu znajduje się liczne grono firm i instytucji, które skorzystały ze środków NCBR i PARP, przede wszystkim w ramach programów finansowanych z Funduszy Europejskich. Oferta rządowych agencji stanowi ważny element całego ekosystemu wspierania innowacji. Dzięki niemu światło dzienne mają szansę ujrzeć nowatorskie rozwiązania, a stawiające na innowacje przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mogą się dynamicznie rozwijać.

Dowodem uznania dla kreatywności, osiągnięć i codziennej pracy polskich naukowców i przedsiębiorców były dwie dodatkowe nagrody wręczone podczas gali. Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał Otoimplant z AGH w Krakowie, a Nagroda Ministra Rozwoju przypadła fotowoltaicznej szybie ML SYSTEM S.A.

Swoją nagrodę przyznali także organizatorzy konkursu. PARP i NCBR nagrodziły wspólnie firmę M Sp. z o. o., doceniając ich projekt Musicon – pomoc dydaktyczną, która dzięki zaangażowaniu podstawowych zmysłów (wzrok, słuch i dotyk), zwiększa efektywność uczenia, rozwija integrację sensomotoryczną, rozbudza dziecięcą kreatywność i uczy logicznego myślenia.

Wspieramy rozwój innowacyjnych firm w Polsce, ale chcemy też wspierać międzynarodowy rozwój rodzimych talentów. Dowodem na to jest konkurs skierowany do ludzi, których łączy pasja, potrzeba tworzenia, ulepszania i odkrywania tego, co dotąd nieznane. Zacieśnianie współpracy między nauką a biznesem to najlepsza droga do wzrostu innowacyjności gospodarki i zwiększania jej konkurencyjności w skali globalnej. Dziękuję laureatom, że zdecydowali się wejść na tę trudną ścieżkę poszukiwań – przez co rzeczywiście kreują lepszą przyszłość naszego społeczeństwa – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Inteligentny stetoskop, proteza ucha czy nowoczesne urządzenie edukacyjne dla dzieci to tylko niektóre produkty, w ostatnich latach rozwijające się również dzięki środkom w ramach oferty NCBR. Aż 8 laureatów konkursu to beneficjenci Centrum, których wsparliśmy już także w projektach innych niż właśnie nagrodzone. Kolejne przykłady znajdziemy zresztą w całej historii konkursu. To wyraźny sygnał, że stawiamy na właściwe rozwiązania już na etapie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Na co dzień pamiętamy, że każdy innowacyjny projekt jest swego rodzaju wyzwaniem rzuconym światu – niesie za sobą ryzyko ale i obietnicę technologii, produktu lub usługi przynoszących korzyści całemu społeczeństwu – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.