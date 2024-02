Polski biznes ma ciężki grzech na sumieniu

Blisko co trzecia polska firma, czyli 31 proc. badanych, była narażona na niezamierzone naruszenie sankcji, a 16 proc. je naruszyło – wynika z opublikowanego we wtorek badania przeprowadzonego na zlecenie EY.

Na zlecenie EY firma CubeResearch przeprowadziła badania dotyczące ryzyka związanego z sankcjami gospodarczymi. Z ankiety wynika, że 88 proc. firm ma świadomość dotkliwość kar za łamanie sankcji.

„74 proc. badanych przedsiębiorstw deklaruje, że podjęło dodatkowe działania w kontekście zarządzania ryzykiem sankcyjnym. Mimo to, co trzecie z nich (31 proc.) było narażone na ryzyko niezamierzonego naruszenia sankcji, a co szóste (16 proc.) przyznaje, że je naruszyło” – czytamy w opublikowanym we wtorek raporcie z wyników badania.