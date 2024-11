Prezydent RP uhonoruje najaktywniejsze polskie przedsiębiorstwa. Znamy nominowanych

Już w tym tygodniu, podczas uroczystej Gali Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP zostaną wyróżnione przedsiębiorstwa, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych firm. Na oficjalnej stronie Prezydenta RP opublikowano już listę tegorocznych nominowanych.

W tegorocznej, 22 edycji konkursu Kapituła, której pracami kierowali profesorowie Krzysztof Opolski i Piotr Wachowiak, wyłoniła listę 21 nominowanych. Prezydent RP Andrzej Duda zdecyduje o wyborze laureatów w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych. Wyróżnieni zostaną ogłoszeni podczas uroczystej Gali Nagrody Gospodarczej.

Nominacje

Kapituła nominowała następujące firmy (kolejność alfabetyczna):

Kategoria: Lider MŚP

ENFORCE Medical Technologies sp. z o.o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

HEXJA Composites sp. z o.o. sp. k. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

KP Labs sp. z o.o. zgłoszona przez Polską Agencję Kosmiczną

Kategoria: Narodowy Sukces

AMZ–KUTNO SA zgłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA zgłoszona przez Związek Banków Polskich

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA zgłoszony przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej

Kategoria: Międzynarodowy Sukces

LYOFOOD sp. z o.o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

MALOW sp. z o.o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

POL–GLASS sp. z o.o. zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego

Kategoria: Odpowiedzialny Biznes

Formaster SA zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

OPONEO.PL SA zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego

Transition Technologies–Systems sp. z o.o. zgłoszona przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska

Kategoria: Firma Rodzinna

deBies Janusz Demkowicz zgłoszony przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego

Elko–Bis Systemy Odgromowe sp. z o.o. zgłoszona przez Pracodawców RP

Pszczelarz Kozacki – Pasieka Tadeusz Kozak zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Kategoria: Badania+Rozwój

ExoFrame sp. z o.o. zgłoszona przez Politechnikę Warszawską

Fluence sp. z o.o. zgłoszona przez Uniwersytet Warszawski

Scanway SA zgłoszona przez Polską Agencję Kosmiczną

Kategoria: STARTUP_PL

Osmia Future sp. z o.o. zgłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

PayEye sp. z o.o. zgłoszona przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego

Rebread sp. z o.o. zgłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Ważna nagroda

Dzięki corocznie przyznawanej przez Prezydenta RP Nagrodzie Gospodarczej, mamy szansę poznać najlepszych, najbardziej aktywnych, innowacyjnych liderów polskiej gospodarki. To firmy odpowiedzialne, odnoszące sukcesy w swoich branżach, inwestujące w badania i rozwój, chętnie podejmujące konkurencyjne wyzwania na całym świecie. Do zgłaszania potencjalnych kandydatów do Nagrody zostało zaproszonych blisko 250 instytucji. Zgłoszenia rozpatruje Kapituła złożona z ekspertów i autorytetów w dziedzinie gospodarki. Następnie, na podstawie ich rekomendacji, Prezydent decyduje o wyborze laureatów. Tych poznamy i przedstawimy także na portalu wGospodarce.pl już w tym tygodniu.

Źródło: prezydent.pl, mac

»» O Nagrodzie Gospodarczej Prezydenta RP w 2023 r. czytaj tutaj:

Finał XXI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Oto laureaci