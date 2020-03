Bankowcy: Jeśli coś zagraża systemowi to panika

Banki muszą działać nawet w obliczu zagrożenia epidemią. Jednak pracownicy i klienci muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo – mówi Marcin Stroński, przewodniczący Krajowej Sekcji Bankowców NSZZ „Solidarność”.

16 marca KSB zaapelowała do zarządów działających w Polsce banków o podjęcie wspólnych działań w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa.

Pracownicy placówek bankowych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami są grupą szczególnie narażoną na zakażenie koronawirusem. Mamy świadomość, że branża bankowa musi funkcjonować, bo ma kluczowe znaczenie dla krwiobiegu gospodarki. Dlatego do pracodawców zaapelowaliśmy o wdrożenie procedur ochronnych, a do klientów apelujemy o spokój. Bo jeśli coś zagraża bezpieczeństwu systemu bankowego, to jest to właśnie panika – mówi Marcin Stroński.

W piśmie skierowanym do zarządów działających w Polsce Banków związkowcy zwrócili się m.in. o wyposażenie pracowników w środki dezynfekcyjne oraz rękawiczki ochronne oraz umożliwienie im skorzystania z krótkiej przerwy na umycie rąk po obsłużeniu każdego klienta – Zaproponowaliśmy również, aby w placówkach, gdzie nie ma okienek zamontować tymczasowe odgrodzenia stanowiska doradcy od klienta np. za pomocą płyt plexi lub takie ustawienie stanowisk, aby zachowana była odległość 1,5 metra między pracownikiem i klientem – wylicza przewodniczący.

W ocenie „Solidarności” na czas walki z koronawirusem należy również zawiesić plany sprzedażowe nałożone na doradców w bankach.

Zagrożenie epidemią to nie jest odpowiedni czas na spotkania z klientami. Nie zachęcajcie Państwo akcjami marketingowymi do odwiedzania placówek, ale przekonujcie ich do korzystania z naszych usług poprzez elektroniczne kanały dostępu, bankomaty i wpłatomaty, by do minimum ograniczyć obrót gotówkowy w kasach – czytamy w treści apelu.