Ostateczna broń Donalda Trumpa

Coraz większe naciski ze strony senatorów i kongresmenów mogą niedługo wymusić na administracji prezydenckiej radykalne kroki.

Jakie działania może podjąć prezydent Stanów Zjednoczonych celem zwyciężenia Arabii Saudyjskiej i Rosji w wojnie naftowej? Okazuje się, że bardzo szerokie. Pierwszym i najprostszym rozwiązaniem jest to obecnie proponowane najczęściej – nałożyć embargo na Arabię Saudyjską, Rosję, a nawet całe OPEC.

Rozwiązanie to jest dosyć szeroko popierane w wielu kręgach w Stanach Zjednoczonych. Przykładowo, zwolennikiem takiej polityki wydaje się być senator Kevin Crammer z Partii Republikańskiej. Chociaż niewątpliwie dla części amerykańskich obywateli niskie ceny ropy są korzystne, tak w dłuższej perspektywie czasu mogą one wykończyć amerykańskie i kanadyjskie koncerny, co zostawiłoby Stany Zjednoczone na łaskę i niełaskę państw OPEC. Jest to scenariusz którego całość klasy politycznej USA chce uniknąć.

Nałożenie embarga z całą pewnością by pomogło, a być może nawet zakończyło wojnę handlową. Podobne kroki w różnych sektorach administracja amerykańska podejmowała już w przeszłości i z reguły wychodziła z nich obronną ręką. Niektórzy jednak wskazują na coś, co wojnę naftową mogłoby zakończyć już teraz – tzw. NOPEC Bill Bomb (skrót NOPEC pochodzi od No Oil Producing and Exporting Cartels Act).

O co chodzi w tej ustawie? W dużym skrócie znosiłaby ona immunitet państwa z firm będących pod zarządem państw OPEC. Jest to o tyle istotne, że umożliwiłoby to wszystkim instrumentom prawnym w Ameryce na pozywanie firm państw OPEC pod zarzutami o nieuczciwe praktyki handlowe pod amerykańską jurysdykcją.

A pozwów mogłoby być bardzo dużo. Sztuczne ustalanie cen czy ich zamrażanie bądź sztuczne zawyżanie i zmniejszanie podaży są według amerykańskiego prawa nielegalne. Obecnie jedynie immunitet państwa chroni Arabię Saudyjską i jej firmy przed pozwami. Jeśli jednak NOPEC Bill miał wejść w życie, ich immunitet się skończy. Już sama liczba potencjalnych pozwów mogłaby skutecznie sparaliżować firmy OPEC.

Donald Trump już raz zagroził wprowadzeniem ów ustawy. Stało się to w 2018 roku, kiedy to Arabia Saudyjska przeforsowała przez państwa OPEC zamrożenie cen ropy powyżej 70 dolarów amerykańskich za baryłkę. Jest to próg, który dla amerykańskiej gospodarki jest niekorzystny. Wszelkie ceny ropy powyżej 70 dolarów za baryłkę umożliwiają co prawda znaczne zarobki koncernom naftowym, jednak negatywnie odbijają się na prywatnych konsumentach oraz innych sektorach gospodarki.

W 2018 ostatecznie nie doszło do wprowadzenia NOPEC Bill. Ale projekt ustawy jest cały czas aktualny i w każdej chwili może wrócić jako temat obrad. Jak wygląda jeden z możliwych scenariuszy po wprowadzeniu ustawy? Po pojawieniu się licznych pozwów oraz przegranej części z nich aparat państwowy USA mógłby (jak najbardziej legalnie w myśl prawa amerykańskiego) zamrozić wszystkie konta bankowe Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych, przejąć ich majątek na terenie państwa oraz wstrzymać wszelkie transakcje dokonywane przez Saudyjczyków za pomocą dolarów amerykańskich na całym świecie. Biorąc pod uwagę, że to dolar definiuje wartość ropy naftowej na rynku, arabski koncern Aramco mógłby w ciągu kilku dni stracić większość swoich wpływów i majątku.

Póki co nie wiadomo jakie Donald Trump podejmie działania. Jeśli w ogóle podejmie jakieś. Ma jednak wiele możliwości i asów w rękawie, a także poparcie wśród społeczeństwa oraz władz amerykańskich. Z poprzednich wojen naftowych Arabia Saudyjska musiała się wycofać. Wiele wskazuje na to, że i tym razem Królestwo będzie zmuszone złożyć broń.

Źródło: oilprice.com

Adrian Reszczyński