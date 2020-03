Tarcza antykryzysowa niemal gotowa

„Tarcza antykryzysowa” gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana - napisał w nocy ze środy na czwartek na Twitterze szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Trwa obiegowe przyjmowanie dokumentów przez Radę Ministrów - zaznaczył w rozmowie.

Celem projektu tzw. „Tarczy antykryzysowej” jest zmniejszenie negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na polską gospodarkę.

Tarcza to zestaw kilku projektów ustaw przygotowanych m.in. przez resort rozwoju, finansów i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według rządu resortu rozwoju jej wartość to co najmniej 10 proc. polskiego PKB.

„Mamy to! #TarczaAntykryzysowa gotowa - ostatnia ustawa z pakietu sfinalizowana” - napisał w czwartek w nocy Schreiber na swoim koncie na Twitterze.

„Wierzę, że dzięki determinacji Premiera @MorawieckiM uratujemy PL firmy i miejsca pracy. Jutro, a właściwie już dziś, konsultacje z opozycją, a w piątek #Sejm” - napisał szef KSRM.

Rząd ma przyjąć treść projektów w formie obiegowej. Schreiber dopytywany przez PAP w czwartek w nocy, czy już do tego doszło, poinformował, że obieg trwa. Pakiet - po konsultacjach z opozycją - ma trafić do Sejmu, który miałby się nim zająć na piątkowym posiedzeniu.

„Tarcza antykryzysowa” ma być odpowiedzią rządu na szerzącą się epidemię koronawirusa i pozwolić m.in. pracownikom i firmom przetrwać najtrudniejszy okres.

Jak zapowiadał wcześniej rząd, Tarcza ma składać się i oddziaływać na pięć filarów - bezpieczeństwa pracowników, finansowania firm, ochrony zdrowia, wzmocnienia systemu finansowego i programu inwestycji publicznych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakłada ona m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla firm, dopłaty do wynagrodzeń, odroczenie w płatności podatku CIT i przedłużenie bankowych kredytów obrotowych dla firm.

PAP/ as/