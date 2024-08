Ozusowanie umów zleceń? Minister: „nie ma decyzji”

Decyzja w sprawie uruchomienia procesu legislacyjnego dotyczącego oskładkowania umów o dzieło i innych umów cywilnych jeszcze nie zapadła, poinformował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Obecnie Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej prowadzi dodatkowe analizy w tym zakresie.

„Nie ma w tej chwili decyzji co do oskładkowania tych umów. Trwamy w rozmowie na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Spotkanie takie się odbyło. Minister rodziny pracy i polityki społecznej została poproszona o przygotowanie dodatkowych jeszcze informacji analiz, wariantów. Nie ma jeszcze decyzji o uruchomieniu procesu nad tym rozwiązaniem” - powiedział Berek w Polsat News.

Zapewnił, że jeżeli decyzja o rozpoczęciu procesu legislacyjnego zapadnie, projekt nie pojawi się znienacka.

„Ja osobiście będę pilnował tego, żeby były przeprowadzone konsultacje, żeby ten projekt nie pojawił się znienacka, nagle, czego też obawia się środowisko przedsiębiorców” - podkreślił szef Komitetu Stałego RM.

Minister Berek: rząd ma świadomość skutków

Berek przypomniał, że o oskładkowaniu umów o dzieło i innych umów cywilnych zdecydował rząd Mateusza Morawieckiego i wpisał to rozwiązanie do Krajowego Planu Odbudowy. Jednocześnie poinformował, że obecny rząd podejmował działania na rzecz modyfikacji tego zapisu lub odstąpienia od niego.

„Po stronie KE nie ma gotowości odstąpienia od tego rozwiązania” - podkreślił.

Berek wskazał też, że rząd ma świadomość skutków „masywności takiego rozwiązania”.

„Ono przyniosłoby dochody do budżetu państwa, ale uderzyłoby też w dochody określonej grupy pracowników” - zaznaczył.

Pod koniec czerwca minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że pierwsze propozycje treści ustawy dotyczącej „ozusowania” umów zlecenia i o dzieło są gotowe. Według niej, vacatio legis w tym przypadku powinno być wydłużone - być może do 6 miesięcy, by przedsiębiorcy i pracownicy zdążyli dostosować się do zmian.

