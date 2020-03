Na wirusie zyskuje e-sport

Pandemia koronawirusa i wprowadzone środki bezpieczeństwa powodują, że znaczna część społeczeństwa została w domu. Dla wielu osób poszukujących rozrywki e-sport stał się tym, co zastępuje im spacery czy ćwiczenia na siłowniach. Jest też doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów.

E-sport jest jedną z nielicznych branż rozrywkowych, która w obliczu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa może działać względnie normalnie. Dzieje się tak, ponieważ opiera się głównie na wydarzeniach online, które mogą być swobodnie organizowane. To doskonała okazja do spróbowania swoich sił w najpopularniejszych tytułach takich jak: CS: GO, League of Legends, Fortnite czy FIFA 20, a także do zrozumienia zainteresowania dzieci i młodzieży tą formą sportu.

Fortinite nadal popularny / autor: fot. Materiały Promocyjne

Jak czytamy w informacji przygotowanej przez Komputronik:

Wielu rodziców na co dzień nie ma pojęcia, dlaczego i po co ich pociechy spędzają kilka godzin dziennie przed ekranem komputera czy konsoli. Dzięki wspólnej grze mogą nie tylko lepiej poznać zainteresowanie swoich dzieci, ale także w końcu zrozumieć, że e-sport to także doskonała okazja do nawiązania nowych znajomości, nauki strategicznego myślenia czy ćwiczenia refleksu.

Jak mówi Karol Tokarski, dyrektor e-commerce w Komputronik:

Od początku wprowadzenia środków bezpieczeństwa na terenie całego kraju odnotowaliśmy dużo większe zainteresowanie sprzętem gamingowym wśród naszych klientów. W sklepie internetowym poszukują przede wszystkim nowych gier, ale chętnie kupują także słuchawki, myszki i kontrolery do gier. Dużą popularnością cieszą się także konsole: PlayStation 4, Xbox ONE czy Nintendo SWITCH. Część osób szuka także podzespołów takich jak karta graficzna, pamięć DRAM i procesory, które pozwolą rozbudować i wzmocnić posiadany już sprzęt.

Co ciekawe - nie tylko e-sport zyskuje, ale też nieco prostsze gry, takie jak nowa odsłona Call of Duty, nie wspominając nawet o unikalnym, darmowym trybie Warzone w który, według różnych szacunków, gra nawet i 10 mln osób!

Call of Duty zawsze było popularne - teraz bije istne rekordy! / autor: fot. Materiały Promocyjne

Zdecydowanie gaming jest główną rozrywką doby epidemii. Bądźcie bezpieczni, siedźcie w domu i grajcie - na zdrowie!

komputronik/ as/