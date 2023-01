Xbox & Bethesda Developer_Direct - podsumowanie wydarzenia

Podczas Developer_Direct zespoły Xboxa i Bethesdy pokazały rozszerzoną rozgrywkę i ujawniły kluczowe informacje, dotyczące nadchodzących gier. W najbliższych miesiącach w PC oraz Xbox Game Pass zadebiutują Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall oraz kolejny rozdział The Elder Scrolls Online

Dodatkowo, zapowiedziany został jeszcze jeden tytuł – Hi-Fi RUSH od Tango Gameworks jest już dostępny w Xbox oraz PC Game Pass na Xbox Series X|S oraz PC!

Ponadto zaskoczono fanów zapowiedzią - i premierą - niespodziewanej i nowej gry od Tango Gameworks, Hi-Fi RUSH, gry rytmicznej, która jest teraz dostępna poprzez Game Pass na Xbox Series X/S i PC.

Starfield – dla tego tytułu zorganizowane zostanie oddzielne wydarzenie, podczas którego Bethesda Game Studios zdradzi więcej informacji na temat gry. Dodatkowo, trwają intensywne prace nad letnim Showcase’em, który odbędzie się w Los Angeles. Stay Tuned!

HI-FI RUSH – JUŻ DOSTĘPNE

Tango Gameworks zaskoczyło widzów premierą niezapowiadanej wcześniej gry – Hi-Fi RUSH. Produkcja odbiega nieco od klasyków studia. To niesamowita, rytmiczna gra akcji, w której cały świat porusza się w rytm muzyki.

Gracze wcielą się w rolę Chai’a – wolnego strzelca z ambicjami gwiazdy rocka, którego odtwarzacz muzyki został umieszczony w klatce piersiowej. Gracze będą musieli bronić się poprzez rytmiczne walki z licencjonowanymi utworami kultowych zespołów rockowych, jak Nine Inch Nails i The Black Keys.

Hi-Fi RUSH jest już dostępne w Xbox i PC Game Passach.

MINECRAFT LEGENDS – 18.04.2023

Mojang Studios we współpracy z Blackbird Interactive ogłosiło, że nadchodząca strategiczna gra akcji Minecraft Legends ukaże się we wtorek, 18 kwietnia! W ramach napędzanej fabułą kampanii, gracze mogą odkrywać świat pełen skarbów i niebezpieczeństw. Ponadto, poznają nowe, tajemnicze postacie oraz wspólnie z przyjaciółmi ustalą najlepszą strategię walki przeciwko piglinom. Minecraft Legends wprowadzi również tryb PvP, w którym dwie drużyny złożone z maksymalnie czterech graczy będą współpracowały ze sobą, zbierając zasoby, budując bazę i oblegając siły drużyny przeciwnej.

Minecraft Legends ukaże się 18 kwietnia na Xbox oraz PC Game Pass na konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PC, a także na konsolach PlayStation 5|4 oraz Nintendo Switch.

REDFALL – 02.05.2023

Arkane Austin uchyliło rąbka tajemnicy na temat Redfall prezentując nowy, rozszerzony gameplay ukazujący otwarty świat, nikczemne wampiry, możliwości personalizacji, psychiczne Gniazda Wampirów i wiele więcej.

Fabularna, pierwszoosobowa strzelanka ukaże się 2 maja, przenosząc polowanie na wampiry na krwawe ulice miasta Redfall, w hrabstwie Mass w ramach Xbox i PC Game Pass na Xbox Series X|S oraz PC.

THE ELDER SCROLLS ONLINE: NECROM – PREMIERA W CZERWCU

ZeniMax Online Studios zdradziło długo-oczekiwane szczegóły, tegorocznej ogromnej aktualizacji ESO. The Elder Scrolls Online: Necrom ujrzy światło dzienne już w czerwcu br. W nowej odsłonie gracze powrócą do obcych terenów Morrowind, by przeżyć przygodę w niezbadanych wschodnich regionach. Rozdział wprowadzi również najbardziej wyczekiwaną przez fanów opcję: nową grywalną klasę postaci: Arkanistę. Będzie posiadał on nowe umiejętności i mechanikę, a ponadto będzie dopiero trzecią nową klasą wdrożoną od czasu premiery gry.

Zenimax ogłosiło również, iż od dziś – przez ograniczony czas – dostępna będzie bezpłatna wersja próbna ESO Plus. Dzięki niej wszystkie poprzednie rozdziały (z wyłączeniem High Isle) i przeszłe DLC będą możliwe do pobrania dla wszystkich graczy z podstawową wersją ESO, w tym grających w ramach Game Pass. The Elder Scrolls Online: Necrom zadebiutuje na PC/Mac oraz konsolach Xbox i PlayStation w czerwcu.

FORZA MOTORSPORT – PREMIERA W 2023

Turn 10 Studios zaprezentowało tajniki stojące za realistycznym wyglądem i brzmieniem Forzy Motorsport. Samochody, tory i dźwięk – wszystkie przeniesione zostaną na nowy poziom wiarygodności, realizmu i imersji. Forza Motorsport to najbardziej zaawansowana technicznie i autentyczna gra wyścigowa, jaką kiedykolwiek stworzył zespół T10S; zbudowana, by w pełni wykorzystać możliwości konsoli Xbox Series X|S. Forza Motorsport pojawi się w tym roku na XSX|S i Xbox Game Pass, PCtach i w chmurze (Beta), oferując niesamowity nowy tryb wyścigów online i całkowicie nowy tryb kariery dla jednego gracza, skupiony na budowaniu samochodów.

Czytaj też: Światowa czołówka graczy komputerowych spotka się w Katowicach

Mat.Pras./KG