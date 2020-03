Groźna rosyjska platforma zamknięta przez FBI

FBI może poszczycić się kolejnym sukcesem - mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej w USA służbom udało się usunąć znaną platformę dla cyberprzestępców.

Działalność strony budzi grozę. Deer.io, była znaną platformą dla cyberprzestępców z siedzibą w Rosji. Związek z tą witryną miał Kirill Viktorovich Firsov, który był administratorem strony.

Federalne Biuro Śledcze aresztowało go na lotnisku w Nowym Jorku. Oskarżenia? Handel danymi osobowymi za kryptowaluty, a także promocja handlu ludźmi.

Platforma deer.io działała od października 2013 roku. Co ciekawe, przestępcy chwalili się, że sprzedaż sięgała siedemnastu milionów dolarów. Frisov, którego zatrzymano jest dodatkowo hakerem, który promował platformę pośród innych witryn o podobnej tematyce. Warto przypomnieć, że deer.io pozwalało sprzedawcom na oferowanie danych osobowych pochodzących z ataków cyberprzestępczych. Chodzi o kradzież informacji o użytkownikach z USA, ale także o dane pochodzące z międzynarodowych źródeł finansowych oraz korporacyjnych.

Obecnie osoba, która chce się dostać na stronę otrzyma komunikat, że witryna została przejęta przez Federalne Biuro Śledcze zgodnie z nakazem zajęcia uzyskanym przez Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii wydanego na podstawie 18 U.S.C. §§ 981 i 982.

Co oferowała platforma?

Przede wszystkim hosting na prywatnych serwerach rosyjskich, które znajdowały się poza jurysdykcją USA. Dzięki temu kolejni hakerzy mogli reklamować i sprzedawać swoje “produkty”, które zdobyli podczas włamań i cyber-kradzieży.

A jak zarabiała?

Każdy cyberprzestępca, który chciał sprzedawać kontrabandę bądź też oferować… usługi przestępcze musiał uiścić opłatę w wysokości 12,50 USD. Jak FBI udało się trafić na trop Frisova? Agenci kupili ponad tysiąc kont graczy, które kosztowały zaledwie 20 USD płatne w Bitcoinach. Co ciekawe, stwierdzili, że 249 kont udało się złamać używając zaledwie loginu i hasła. Po zalogowaniu się na takie konto przestępca miał dostęp do metod płatności, co z kolei przekładało się na możliwość dokonywania zakupów. Agenci FBI zakupili także 3649 indywidualnych kont PII za 692 dolary, również płatne w Bitcoinach. Jak można się domyślić, znaleźć tam można było imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery ubezpieczenia społecznego. Dane te należały do mieszkańców hrabstwa San Diego w USA.