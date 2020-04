Eurocash zatrudni ponad 2 tysiące osób w całej Polsce

- Ponad 2 tysiące pracowników zatrudni Grupa Eurocash. Spółka szuka chętnych do pracy w sklepach, hurtowniach i centrach dystrybucyjnych w całej Polsce - podała firma w piątek w komunikacie.

Jesteśmy największą polską firmą zajmującą się hurtową i detaliczną dystrybucją produktów FMCG. W obecnych warunkach cała nasza organizacja pracuje na zwiększonych obrotach. Nasi pracownicy i klienci - właściciele niezależnych sklepów spożywczych - robią wszystko, by zapewnić milionom Polaków dostęp do żywności” - powiedziała członek zarządu Grupy Eurocash Katarzyna Kopaczewska, cytowana w komunikacie. Dodała, że firma potrzebuje dodatkowych rąk do pracy, dlatego poszukuje ponad 2 tysiące pracowników.”

Spółka poszukuje pracowników do 180 hurtowni spożywczych cash&carry do pracy na kasie, przy wykładaniu towarów, rozładunku dostaw i do obsługi wózków widłowych, a także magazynierów, operatorów wózków widłowych i pracowników administracji magazynowej do 15 centrów dystrybucyjnych.

Równolegle Eurocash prowadzi rekrutacje pracowników do sklepów spożywczych działających w ramach sieci Delikatesy Centrum, Lewiatan, Groszek, Gama, Euro Sklep i abc.

Rekrutujemy do pracy w naszych hurtowniach, centrach dystrybucyjnych i sklepach, jak również do placówek naszych klientów, którzy zmagają się z brakami kadrowymi” - dodała Kopaczewska. Podkreśliła, że w obecnych warunkach priorytetem jest „zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników”. „Na bieżąco we wdrażaniu najlepszych praktyk wspieramy również naszych klientów” - dodała.

(PAP)/gr