76 proc. zatrudnionych osób postara się o wyższą pensję

Aż 76% zatrudnionych osób postara się o wyższą pensję w 2023 roku, 37% badanych zamierza wystąpić o podwyżkę płacy, a w przypadku odmowy podwyżki 23% osób podejmie poszukiwania nowej pracy, podaje „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service.

Do szukania nowej pracy może pracowników zachęcać dobra pozycja negocjacyjna i możliwość otrzymania wyższego wynagrodzenia. Z ‘Barometru Polskiego Rynku Pracy’ Personnel Service wynika, że aż 76% zatrudnionych osób postara się o wyższą pensję w 2023 roku. Strategie są różne i zakładają głównie rozmowę z aktualnym pracodawcą. 37% osób zamierza poprosić swojego szefa o podwyżkę, a gdy to się nie uda 23% poszuka wtedy nowego pracodawcy, który więcej zapłaci, czytamy w raporcie.

Ostatnia strategia na zwiększenie domowego budżetu to praca dorywcza, na którą zdecyduje się 16% osób.

Słabe informacje o gospodarce czy doniesienia o zwolnieniach zniechęcają do szukania pracy. Jest to zrozumiałe, bo zmiana oznacza najczęściej zatrudnienie najpierw na okres próbny oraz konieczność wykazania swoich umiejętności. Pracownicy wolą teraz nie dokładać sobie stresu. Skłonność do ryzyka spadła od wybuchu pandemii i to się nadal utrzymuje. Z drugiej strony, zatrudnionych z bierności wytrąca inflacja. Ceny rosną, a jednocześnie spada nasza siła nabywcza, więc każdy dodatkowy grosz jest na wagę złota. Jeżeli w nowym miejscu pracy dostaniemy lepsze pieniądze, to w obliczu rosnących kosztów życia, trudniej odrzucić taką ofertę, powiedział ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.