Boty bronią w walce z koronawirusem

Microsoft współpracuje z organizacjami opieki zdrowotnej na całym świecie nad wdrożeniem ich własnych wersji bota medycznego i angażuje się we wspieranie systemów opieki zdrowotnej w reagowaniu na pandemię.

W wielu krajach od początku pandemii koronawirusa odnotowano wzrost połączeń na linie alarmowe. Rozwiązanie znalazła jedna z organizacji w Danii. Było to otwarcie drugiego centrum kontaktu i wykorzystanie bota Microsoft, który automatyzuje powtarzające się komunikaty, uwalniając tym samym czas pracowników na inne zadania.

Zrozumieliśmy, że wiele osób ma zazwyczaj te same, ogólne pytania – mówi Freddy Lippert, lekarz, prezes Copenhagen Emergency Medical Services Copenhagen (CPH EMS) - Wirtualny asystent wydawał się najlepszą opcją, która pozwoli zmniejszyć obciążenie pracowników. Potrafi on nie tylko obsłużyć znacznie większą ilość zapytań niż call center, ale także prowadzić kontrolę symptomów i identyfikować pacjentów wysokiego ryzyka zgodnie z protokołami medycznymi w taki sam sposób, jak robi to personel medyczny, kierując potrzebujących do kontaktu z człowiekiem- dodaje.

Kopenhaska służba medyczna wykorzystuje bota medycznego Microsoft w celu badania ludzi pod kątem potencjalnego zakażenia koronawirusem i leczenia jego następstw. Usługa ta, zbudowana została w oparciu o chmurę Microsoft Azure, wykorzystuje sztuczną inteligencję i technologię przetwarzania języka naturalnego, aby pomóc organizacjom w tworzeniu własnych botów do odpowiedzi na zapytania. Pierwotnie bot miał być wykorzystywany do obsługi popularnych scenariuszy wirtualnego asystenta zdrowia. Zmieniono jego zastosowania wraz z pandemią.

Od marca organizacje zdrowotne stworzyły łącznie 1 230 botów pomagającej w samoocenie objawów COVID-19 w oparciu o usługę botów Microsoft Healthcare, docierając do 18 milionów osób i obsługując ponad 160 milionów wiadomości.

Korzystając z usługi Microsoft Healthcare Bot, Emergency Medical Service Copenhagen stworzył i uruchomił swojego bota COVID-19 w połowie marca w mniej niż dwa dni. Pierwszego dnia bot odebrał 30 000 połączeń.

Włochy, które należały do krajów najwcześniej i najciężej dotkniętych pandemią, również stworzyły własnego bota COVID-19. Rzymski Szpital Spallanzani Hospital, który leczył pod koniec stycznia dwa pierwsze potwierdzone przypadki koronawirusa w Europie, wykorzystał rozwiązanie Microsoft do opracowania bota w ciągu kilku godzin, aby pomóc w spełnieniu próśb o informacje, których ilość drastycznie przyrastała w miarę wzrostu liczby przypadków

Bot może ułatwić obywatelom dostęp do informacji – mówi Gabriele Rinonapoli, kierownik ds. IT wspomnianego szpitala - Standaryzacja informacji ma kluczowe znaczenie dla zarządzania kryzysowego, aby ograniczyć niepotrzebny dostęp do placówek służby zdrowia i zmniejszyć obciążenie pracą biur informacji publicznej. Co więcej, analiza odpowiedzi na kwestionariusz może stworzyć interesującą bazę danych do opracowania nowych badań.

Z kolei Szpital Uniwersytecki w Helsinkach w Finlandii użył bota medycznego do stworzenia swojego koronabota, który zadaje użytkownikom pytania o objawy, potencjalne zagrożenia i interakcje z osobami, które mają koronawirusa a następnie dostarcza informacji o dalszym leczeniu. Dodatkowo oferuje on informacje na temat radzenia sobie z lękiem, a także ćwiczenia i treści tworzone przez pracowników służby zdrowia psychicznego w szpitalu. Szpital bada obecnie dodatkowe scenariusze, w których bot mógłby zostać wykorzystany – na przykład do aktywnego komunikowania się z pacjentami na temat zaplanowanych zabiegów lub dostarczania informacji o procedurach.

Rozwiązanie Microsoftu jest również wykorzystywane w Tel Aviv Sourasky Medical Center, największej izraelskiej placówce opieki doraźnej, która w niecały dzień stworzyła swojego bota COVID-19 o nazwie Corey. Bot otrzymał tysiące zapytań w pierwszym dniu swojej działalności pod koniec marca i do tej pory obsłużył ponad 30 000 osób oraz obsłużył około 412 000 wiadomości.

KG/Microsoft