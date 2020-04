„Pamiętamy 2010-2020” - nowy znaczek od Poczty Polskiej

Dnia 10.04 do obiegu wchodzi znaczek w ramach emisji wspólnej z Pocztą Gruzji pn. „Pamiętamy 2010-2020”

Na znaczku, w jego środkowej części, przedstawiona została postać śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Po lewej stronie znaczka, na tle Pałacu Prezydenckiego, widnieją flaga oraz godło Polski, a po prawej - flaga oraz godło Gruzji z placem wolności w Tbilisi w tle. Wzdłuż górnej krawędzi znaczka znajduje się napis „PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”, a wzdłuż dolnej - „LECH KACZYŃSKI 1949-2010” oraz napis „Polska” i oznaczenie wartości „3,30 zł”.

„Pamiętamy 2010-2020” / autor: Poczta Polska

Autor projektu: Roch Stefaniak

Liczba znaczków: 1

Wartość: 3,30 zł

Nakład: 144 000 szt.

Technika druku: offset

Format znaczka: 43 x 31,25 mm

Papier: fluorescencyjny

Arkusz sprzedażny: 12 znaczków (4x3)

Data obiegu: 10 kwietnia 2020 r.

„Pamiętamy 2010-2020” / autor: Poczta Polska

„Pamiętamy 2010-2020” / autor: Poczta Polska

W sobotni poranek 10 kwietnia 2010 r. czas się zatrzymał

Śmierć 96 pasażerów samolotu specjalnegoTU-154 M pod Smoleńskiem dotknęła całą Polskę nagłe i boleśnie. Zginął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią i towarzyszącymi im osobami.

Wśród nich byli przedstawiciele Rodzin Katyńskich, parlamentarzyści z każdej opcji politycznej, duchowni większości wyznań, najwyżsi zwierzchnicy polskich sił zbrojnych, kombatanci walk o niepodległość polskiej ziemi, oddani służbie funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu oraz kompetentna załoga samolotu, pod dowództwem doświadczonego pilota kpt. Arkadiusza Protasiuka.

Lecieli do Katynia, aby w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej złożyć hołd polskim ofiarom zamordowanym przez sowiecką Rosję w 1940 r. Państwo polskie zostało pozbawione swej elity na czele z Prezydentem, porównywalnym tylko z niewielką liczbą mężów stanu, którymi w swych długich dziejach szczyci się Rzeczpospolita. Życiu profesora Lecha Kaczyńskiego przyświecały głównie dwie wartości - wiara i niepodległość. Należał do wąskiej grupy polityków rozumiejących, że uwolnienie Polski od sowieckiego komunizmu w 1989 r. jest dopiero początkiem drogi do pełnej niepodległości opartej na etosie chrześcijańskim, która zapewni Polakom suwerenność, bezpieczeństwo, prawdę, dobro, zdrowie i dostatek.

Prezydent Lech Kaczyński pragnął, aby podobną niepodległością cieszyły się wszystkie narody, które jeszcze niedawno cierpiały pod sowieckim jarzmem. Przy czym przenikliwie oceniając polityczną rzeczywistość wiedział, że rosyjskie zagrożenie nie minęło, lecz pozostaje aktualne.

I nie mylił się! W sierpniu 2008 r. Gruzja padła ofiarą otwartej agresji wojskowej ze strony Federacji Rosyjskiej. Natychmiastowa reakcja Lecha Kaczyńskiego zmieniła bieg zdarzeń. To bowiem z inicjatywy polskiego Prezydenta przywódcy Estonii, Łotwy, Litwy i Ukrainy dołączyli do Niego opowiadając się w Tbilisi za suwerennością i niepodległością Gruzji.

Ten niemający precedensu polityczny gest oraz zdecydowane poparcie partnerów europejskich i Stanów Zjednoczonych przyczyniły się do powstrzymania rosyjskiej inwazji na Gruzję w pełnej skali. Pomimo, że Rosja nadal okupuje 20% terytorium państwa gruzińskiego, to Gruzini pozostają wdzięczni Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu za obronę ich niepodległości. I dziś wspólnie z Polakami upamiętniają 10. rocznicę niewyjaśnionej katastrofy samolotowej pod rosyjskim Smoleńskiem, która przerwała nić życia polskiego przyjaciela Gruzinów.

Andrzej Przybysz