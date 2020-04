PZU także produkuje płyn do dezynfekcji

Należąca do grupy PZU, spółka Armatura Kraków rozpoczęła produkcję płynu do dezynfekcji rąk - poinformowało w komunikacie PZU. Jak dodano, płyn bezpłatnie trafi do domów opieki społecznej, instytucji samorządowych i oświatowych.

„W naszym laboratorium chemicznym, które na co dzień odpowiada za jakość naszych produktów, rozpoczęliśmy wytwarzanie płynu do dezynfekcji rąk KFA Armatura. Pierwsze partie przekazaliśmy już do domów opieki społecznej, jednego ze szpitali na Podkarpaciu, samorządów” - powiedział cytowany w komunikacie prezes spółki Piotr Ostaszewski.

Zapowiedział, że Armatura Kraków będzie sukcesywnie rozszerzać produkcję płynu, aby zaspokajać rosnące potrzeby.

W komunikacie przekazano, że płyn KFA Armatura jest wytwarzany w fabryce spółki w Nisku. Ma atest Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Armatura Kraków to firma zajmująca się produkcją baterii łazienkowych i kuchennych, kabin prysznicowych, a także grzejników centralnego ogrzewania i zaworów.

PAP/ as/